Sciopero nazionale trasporti: voli cancellati, treni e bus a rischio

Garantite le fasce protette per il trasporto regionale (6-9 e 18-21), in sciopero anche Arriva
PIEMONTE – Weekend ad alta tensione sul versante trasporti in Italia e in Piemonte. Dopo lo sciopero del 26 febbraio nel settore aereo, oggi e domani la mobilitazione – annunciata il mese scorso – si estende al comparto ferroviario e non solo, con possibili disagi tra voli, treni e trasporto pubblico locale.

Scioperi aerei e ferroviari

Il 26 febbraio lo sciopero nazionale del trasporto aereo ha coinvolto piloti, assistenti di volo e personale di terra di ITA Airways ed easyJet, con adesioni elevate e oltre 300 voli cancellati.

Dalle 21 di venerdì 27 febbraio alle 20:59 di sabato 28 febbraio lo sciopero si sposta invece sui binari. Coinvolti i lavoratori del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (Trenitalia), Italo, Trenord e altri operatori locali.

Garantite le fasce protette per il trasporto regionale (6-9 e 18-21), mentre per la media e lunga percorrenza l’elenco dei treni assicurati è consultabile sui siti ufficiali delle compagnie. Cub Trasporti/Sgb ha proclamato ulteriori stop per merci e trasporto locale.

Disagi anche nel trasporto locale

Come annunciato in mattinata, le ripercussioni si avranno anche a livello urbano ed extraurbano. A Torino sciopero per Arriva Italia dalle 16 alle 20.

Le agitazioni, inizialmente previste per il 16 febbraio e rinviate per precettazione ministeriale, riaccendono il confronto su contratti, tutele e retribuzioni nel settore trasporti. I sindacati avvertono che senza sviluppi concreti la mobilitazione potrebbe proseguire.

