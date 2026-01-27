Sabato 28 febbraio nuovo sciopero dei treni

PIEMONTE – Sabato 28 febbraio ci sarà uno sciopero del personale del Gruppo Fs. A proclamare la protesta è stata l’assemblea nazionale Pdm e Pdb, il gruppo auto-organizzato di Macchinisti Capitreno delle ferrovie dello Stato, che “rivendica un giusto rinnovo del Contratto collettivo nazionale del lavoro”.

I treni a rischio saranno dalle 21 del 27 febbraio alla sera del 28 in tutta Italia e quindi avranno ricadute anche in Piemonte.

Le fasce di garanzia previste per i treni regionali sono dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00 nei giorni feriali.

Un altro sciopero ci sarà alcune settimane prima, il 2 febbraio, ma solo dei lavoratori Trenord.

