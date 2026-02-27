TORINO – Le previsioni meteo per Torino di sabato 28 febbraio 2026 confermano un cambio di scenario rispetto ai giorni precedenti. Dopo una fase più stabile e soleggiata, infiltrazioni umide in quota determineranno una giornata con nubi sparse alternate a schiarite, in un contesto comunque asciutto. Non sono previste precipitazioni sul capoluogo piemontese, ma il cielo si presenterà spesso grigio, soprattutto tra mattino e prima parte del pomeriggio. Le temperature resteranno su valori relativamente miti per il periodo: massima di 15°C e minima di 7°C, con zero termico a 2438 metri, in calo rispetto ai giorni precedenti. I venti saranno deboli e non sono presenti allerte meteo sul territorio.

Mattino: cielo coperto e atmosfera umida

La giornata si aprirà con cieli molto nuvolosi o coperti, specie sulle pianure occidentali e sull’area urbana torinese. I venti soffieranno deboli da Nord-Nordest, contribuendo a mantenere un’atmosfera stabile ma piuttosto umida. Le temperature minime si attesteranno attorno ai 7°C, con una percezione fresca nelle prime ore del giorno. Non si escludono locali foschie nei settori periferici e lungo le aree fluviali.

Pomeriggio: schiarite irregolari, clima gradevole

Nel corso del pomeriggio si faranno strada parziali aperture, alternate a nuovi addensamenti nuvolosi. I venti ruoteranno a Est, restando deboli. La temperatura massima toccherà i 15°C, mantenendo un clima complessivamente mite per la fine di febbraio. Lo zero termico in progressivo abbassamento segnala una massa d’aria leggermente più fresca in quota, preludio a un peggioramento atteso tra domenica e lunedì.

Sera: nuvolosità diffusa e prime avvisaglie di cambiamento

In serata il cielo tornerà a presentarsi molto nuvoloso, con copertura compatta ma ancora senza fenomeni. L’atmosfera resterà stabile fino alla notte, ma la pressione tenderà gradualmente a calare.

Tendenza meteo Torino

Domenica 1 marzo: attese piogge leggere, inizialmente deboli ma più diffuse nella seconda parte della giornata;

attese piogge leggere, inizialmente deboli ma più diffuse nella seconda parte della giornata; Lunedì 2 marzo: fase perturbata con precipitazioni più continue, specie tra mattino e pomeriggio;

fase perturbata con precipitazioni più continue, specie tra mattino e pomeriggio; Martedì 3 marzo: miglioramento graduale con condizioni variabili e possibili schiarite.

