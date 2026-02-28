Due persone arrestate a Torino per aver aggredito, derubato e accoltellato degli studenti

TORINO – Due giovani sono stati arrestati dalla polizia di Stato perché gravemente indiziati di una violenta aggressione, consumata nel primo pomeriggio dello scorso 29 novembre nei pressi del Ponte Balbi, in una zona frequentata da studenti. L’indagine della Squadra Mobile della Questura di Torino si è conclusa con tre misure cautelari in carcere.

I fatti

Intorno alle ore 14, due fratelli, studenti universitari a Torino, vengono avvicinati da un gruppo di giovani che dopo aver spruzzato dello spray al peperoncino per accecare e disorientare le vittime, le aggredirono fisicamente, colpendole anche con un’arma da taglio e sottraendo loro le collane in oro.

I due giovani, feriti nel corso della colluttazione, sono stati immediatamente soccorsi e trasportati in ospedale con lesioni giudicate guaribili in 30 giorni.

L’attività investigativa della Sezione “Falchi” ha consentito di identificare i responsabili.

Nei loro confronti è stata emessa una ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, eseguita a carico di due soggetti. Il terzo soggetto – irregolare sul territorio nazionale – nei giorni scorsi è stato espulso coattivamente dall’Italia.

Nel corso delle operazioni sono stati rinvenuti: pistole a salve prive del tappo rosso, spray al peperoncino, coltelli e capi di abbigliamento con tracce ematiche, ritenuti riconducibili all’episodio.

