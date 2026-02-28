AlessandriaCronacaVercelli
Incidente sulla autostrada A26 all’altezza di Crova
Cinque vetture coinvolte
VERCELLI – Cinque vetture sono state coinvolte in uno scontro stradale sull’autostrada A26 nel raccordo fra Santhià e Stroppiana all’altezza di Crova. L’incidente è accaduto verso le 19 di venerdì 27 febbraio e ha rallentato e bloccato per ore il flusso dei veicoli nella carreggiata verso sud.
Sono intervenuti i vigili del fuoco di Livorno Ferraris e di Santhià che hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli e l’area dell’incidente. Presente anche la Polizia Stradale di Casale Monferrato, il personale dell’ autostrada e le ambulanze di Cavaglià e Cigliano.
Due persone sono state ricoverate negli ospedali della zona ma non sono gravi.
