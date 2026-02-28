Sgominata rete di spaccio a Mondovì: 10 arresti, sequestrati 8 chili di droga e 100 mila euro

CUNEO – Una importante operazione dei carabinieri ha portato allo smantellamento di una consolidata rete di spaccio in provincia di Cuneo. A seguito dell’attività investigativa, coordinata dalla procura di Cuneo, il gip ha emesso 14 misure cautelari, di cui 10 custodiali, quattro obblighi di dimora nei comuni di residenza e 3 decreti di perquisizione.

A supporto della compagnia di Mondovì sono intervenuti i carabinieri di altre compagnie e di altri nuclei e squadre operative, insieme al nucleo cinofili della guardia di finanza di Cuneo e della polizia penitenziaria di Torino, con il supporto aereo del nucleo elicotteri carabinieri di Orio al Serio (Bergamo).

I fatti

La rete di spaccio faceva capo al titolare di un bar di Mondovì. L’uomo, in particolare, gestiva i traffici – principalmente di cocaina, ma anche di hashish e marijuana – in concorso con un altro soggetto, dimorante fuori regione ma solito soggiornare per lunghi periodi nel Paese d’origine.

Durante le perquisizioni, militari dell’Arma hanno anche rinvenuto e sequestrato 3,4 chili lordi di cocaina, 4,5 chili di marijuana, cinque piantine con un impianto per la coltivazione, 0,6 chili di hashish, oltre a 100mila euro di denaro contante, un revolver calibro 38 rubato e 18 munizioni. Una 54enne, trovata in possesso di droga, è stata tratta in arresto.

Ciascun indagato aveva un ruolo specifico: dal “broker” al “grossista” incaricato di piazzare lo stupefacente, ai gestori delle varie piazze di spaccio della provincia di Cuneo, per la cessione agli acquirenti localizzati perlopiù nelle città di Mondovì, Cuneo, Saluzzo e Fossano.

