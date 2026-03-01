In centinaia al Parco del Valentino di Torino per festeggiare la morte della guida suprema Ali Khamenei

TORINO – Si sono radunati in centinaia, per alcuni anche in migliaia, gli iraniani che hanno deciso di scendere in strada a Torino per festeggiare la morte della guida suprema Ali Khamenei, che Teheran ha confermato essere stato ucciso da un raid aereo. Presenti anche molti studenti.

Si sono riuniti ieri sera, al Parco del Valentino, per ballare e intonare cori di giubilo, sventolare bandiere per celebrare il giorno in cui “la tirannia si è dissolta”.

“La fine di un’epoca oscura e l’inizio di una stagione più luminosa, il giorno in cui la speranza è rinata dalle ceneri e il popolo ha respirato di nuovo il profumo della libertà. Un augurio per questa nuova alba”, hanno scritto sui social alcuni attivisti, postando video dei festeggiamenti.

“Il sangue degli innocenti – hanno aggiunto – non sarà dimenticato; chiediamo giustizia e saremo noi a scrivere il futuro del nostro Paese”. Nel capoluogo piemontese vivono oltre tremila iraniani, la maggior parte dei quali studenti universitari.

