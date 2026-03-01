Anche la squadra del Cuneo Volley a Dubai per un torneo, il presidente: “Non siamo tranquilli, ma siamo molto attenti”

DUBAI – Sono ore difficili per chi in questo momento si trova a Dubai dopo l’attacco di Israele e Usa all’Iran, che ha a sua volta risposto ai bombardamenti.

Colpito anche un palazzo sull’isola artificiale di Palm Jumeirah e l’aeroporto internazionale di Dubai. Qui da ieri, a causa dello spazio aereo chiuso, sono bloccati il ministro della Difesa Guido Crosetto e un gruppo di studenti di Torino.

Anche la squadra del Cuneo Volley, con staff e dirigenza, si trova nella città degli Emirati Arabi per un torneo internazionale che, nonostante il clima di forte apprensione, si sta comunque giocando.

È proprio il presidente della società Gabriele Costamagna a lasciare sui social della squadra, reduce dalla regular season del campionato di Superlega, un video in cui – anche a fronte dei tantissimi messaggi ricevuti – spiega come è la situazione. La delegazione Cuneese si trova in un posto sicuro, ma a poche centinaia di metri da alcune delle zone colpite dagli attacchi missilistici iraniani. “Non siamo tranquilli, ma siamo molto attenti. Stiamo bene” ha detto Costamagna.

Lo conferma sui social lo schiacciatore Ivan Zaytsev: “Qui l’aria è pesante ma stiamo tutti bene. Un saluto speciale alle nostre famiglie. Tenete i nervi saldi”. “Non piacevolissimo trovarsi esattamente nel posto sbagliato al momento sbagliato. Grazie per i messaggi, stiamo bene”, è il messaggio del coach Matteo Battocchio.





Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese