Quali sono i 10 migliori locali a Torino dove bere un ottimo Bicerin

TORINO – Il Bicerin è probabilmente la bevanda più tradizionale di Torino. Composto da tre semplici ingredienti (caffè, cioccolato e crema di latte) è conosciuto nel capoluogo sabaudo fin dalla seconda metà del ‘700 ed è la bevanda più rinomata nei caffè storici di Torino.

In qualunque caffè del centro di Torino è possibile bere il Bicerin, bevanda che è praticamente introvabile nel resto d’Italia. Ma quali sono i dieci migliori locali a Torino dove bere un ottimo Bicerin? Abbiamo provato a selezionarli in questo elenco ma come sempre potete dire la vostra nei commenti e segnalarcene altri.

I 10 migliori locali a Torino dove bere il Bicerin

Caffé Al Bicerin

Piazza della Consolata, 5

Il luogo di nascita del Bicerin, aperto dal 1763. Qui puoi provarne la versione più autentica della città.

Baratti & Milano

P.za Castello, 29

Storico caffè in Piazza Castello, perfetto per un bicerin classico in ambiente elegante.

Caffè Fiorio

Via Po, 8/C

Locale storico di Torino (dal 1780), frequentato da artisti e intellettuali, con un ottimo e tradizionale Bicerin.

Caffè Platti

C.so Vittorio Emanuele II, 72

Caffè-pasticceria storico sotto i portici di Corso Vittorio Emanuele, apprezzato anche per il suo Bicerin.

Caffè San Carlo

P.za S. Carlo, 156

Elegante caffè storico in Piazza San Carlo, dove il Bicerin prende la forma della tradizione.

Caffè Torino

P.za S. Carlo, 204

Altro indirizzo classico in Piazza San Carlo con il suo “Bicerin d’ Cavour”.

Al vej Bicerin

Via Carlo Alberto, 27

Bar più informale ma apprezzato dai locali per un Bicerin semplice e gustoso.

Gelateria Pepino

Piazza Carignano, 8

Gelateria storica in Piazza Carignano dove puoi bere il Bicerin in un contesto storico (anche accompagnato al famoso gelato “Pinguino”).

Pastry Gustavo Pfatisch

Via Paolo Sacchi, 42

Pasticceria storica che propone Bicerin accompagnati a dolci piemontesi sotto i portici di Via Paolo Sacchi.

Mara dei Boschi

P.za Carlo Emanuele II, 21

Locale creativo in Piazza Carlo Emanuele II dove provare reinterpretazioni originali ispirate al Bicerin. Per spezzare la tradizione.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese