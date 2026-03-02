Seguici su

Turismo: nasce Destination Torino, nuovo Consorzio promosso da Federalberghi Torino

Il nuovo Consorzio promosso da Federalberghi Torino riunisce strutture ricettive, operatori privati e servizi specializzati

TORINO – 2.700 camere – 6.000 posti letto in totale – tra hotel e appartamenti, supporto logistico per eventi e congressi, coordinamento servizi di accoglienza e tour per valorizzare Torino: è così che il capoluogo piemontese compie un passo decisivo nel rafforzamento della propria identità turistica.

Un passo compiuto grazie alla nascita di Destination Torino, il nuovo Consorzio promosso da Federalberghi Torino che riunisce strutture ricettive, operatori privati e servizi specializzati con l’obiettivo di dare alla città una voce unica nella valorizzazione del territorio nonché nella promozione turistica e congressuale.

Il Consorzio

Il Consorzio, dichiara Federalberghi, nasce dall’esigenza condivisa dal settore di offrire risposte integrate, attrarre eventi e valorizzare in modo competitivo l’offerta del territorio. Alla rete aderiscono, tra gli altri, alberghi e strutture ricettive per 6.000 posti letto, agenzie di viaggio e tour operator, organizzatori e location per eventi, ma anche importanti soggetti rappresentativi delle diverse proposte del territorio come GL Lingotto Fiere e Set–Scalo Eventi Torino, Fiavet Piemonte, Museo Nazionale dell’Automobile, Fondazione Circolo dei Lettori e Museo Lavazza, Casa Martini, Golf Club Stupinigi e Cavourese.

La missione di Destination Torino è fornire ad aziende, enti e organizzatori un sistema coordinato di servizi: assistenza tecnica per congressi ed eventi, soluzioni di soggiorno personalizzate, esperienze su misura e supporto logistico. Grazie alla Centrale di Prenotazione Alberghiera e al clone torinese del portale Italyhotels, la piattaforma di prenotazione on-line di Federalberghi Nazionale, il Consorzio garantisce ampia disponibilità di strutture, tariffe competitive e un servizio qualificato in ogni fase della prenotazione.

Completano l’offerta la consulenza per l’individuazione dei siti più adatti e il supporto nella definizione delle migliori soluzioni di viaggio e di accoglienza in generale, di location adatte alle diverse iniziative e di trasporto locale.

L’iniziativa, promossa da Federalberghi Torino, punta a mettere a sistema tutti i soggetti privati che operano nella valorizzazione turistica della città e della provincia, favorendo un dialogo strutturato con Istituzioni ed Enti pubblici. Obiettivo: consolidare la presenza della destinazione sui mercati nazionali e internazionali, rafforzarne la competitività e accrescerne la riconoscibilità.

La presidenza del Consorzio è stata affidata a Caterina Fioritti, già vicepresidente di Federalberghi Torino e socia fondatrice dell’Associazione Donne nel Turismo. La Presidente sarà affiancata dai vicepresidenti Fabio Borio (Presidente di Federalberghi Torino) nel ruolo di Vicario e Laura Audi (Presidente di Fiavet Piemonte), mentre il Consiglio direttivo è composto da Maurizio Bertone (Hotel Plaza), Lorenza Bravetta (direttrice Mauto), Luigi Brunero (direttore Cavourese), Nicola Cirillo (Hotel Italia e Bologna), Giovanni Cristiani (Hotel Continental e Giotto), Gabor Ganczer (amministratore delegato GL Events) e Tommaso Vineis (Tomato Urban Retreat).

