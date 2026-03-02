Torino, inaugurato il nuovo giardino pubblico davanti all’ex Mercato dei Fiori: spazio di socialità e benessere

TORINO – Un nuovo tassello si aggiunge al percorso di rigenerazione urbana del quartiere Aurora. È stato inaugurato il giardino pubblico realizzato di fronte al centro sportivo GOFit Mercato dei Fiori, nell’area dell’ex Mercato dei Fiori di via Perugia 29, oggi trasformata in uno spazio aperto, accessibile e pensato per la comunità.

Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, l’assessore allo Sport Domenico Carretta, il presidente della Circoscrizione Sette Luca Deri e il CEO di GOFit Mario Barbosa. Presenti anche decine di bambine e bambini della scuola primaria Lessona, a testimonianza del legame tra il nuovo spazio e il tessuto sociale del quartiere.

Un progetto di rigenerazione urbana

Il nuovo giardino completa il percorso di riqualificazione dell’ex Mercato dei Fiori, edificio dismesso recuperato e riconvertito in centro sportivo, inaugurato nell’ottobre 2025. L’intervento ha rispettato l’architettura originaria della struttura, integrando al tempo stesso importanti opere di urbanizzazione.

«Con questa inaugurazione – ha commentato il sindaco Lo Russo – si completa la riqualificazione dell’area dell’ex Mercato dei Fiori: un progetto che rappresenta un modello di trasformazione urbana virtuoso sviluppato grazie a un partenariato tra pubblico e privato. Oggi restituiamo alla comunità uno spazio completamente rinnovato e trasformato in un luogo di socializzazione e benessere, grazie a una riqualificazione che ha saputo unire rigenerazione urbana, innovazione e inclusione».

L’intervento, sostenuto da GOFit, ha interessato uno spazio storicamente residuale del quartiere, in precedenza utilizzato prevalentemente come parcheggio e caratterizzato da una scarsa accessibilità.

Verde, sport e sostenibilità

L’area è stata in parte mantenuta a parcheggio, ma la porzione principale è stata trasformata in un giardino pubblico attrezzato con aree fitness all’aperto e zone dedicate al relax. Particolare attenzione è stata riservata agli aspetti ambientali: sono state messe a dimora nuove alberature e inserite aree con vegetazione ornamentale, capaci di garantire ombreggiatura e favorire la biodiversità urbana.

La nuova pavimentazione drenante consentirà inoltre una gestione più efficace delle acque meteoriche, contribuendo a ridurre l’impatto delle piogge intense e migliorando la resilienza urbana dell’area.

Non manca l’attenzione alla mobilità dolce: è stato realizzato un tratto di pista ciclabile bidirezionale in continuità con l’asse ciclabile di corso Verona, oltre a nuovi stalli per le biciclette. Riqualificato anche l’impianto di illuminazione pubblica, mentre è stata predisposta un’area per la ricarica dei veicoli elettrici.

Un nuovo motore di comunità

Per Mario Barbosa, CEO di GOFit, l’inaugurazione rappresenta molto più di un semplice taglio del nastro: «Siamo felici di aver collaborato con il Comune di Torino per rendere questo progetto di rigenerazione urbana una realtà a beneficio della comunità. Ci sentiamo già parte della città e vogliamo continuare a investire a Torino, contribuendo al miglioramento della salute e del benessere dei torinesi, affinché spazi come il Mercato dei Fiori diventino veri e propri motori di socializzazione».

Con il nuovo giardino, l’area dell’ex Mercato dei Fiori cambia definitivamente volto: da spazio marginale a luogo vissuto, aperto e integrato nel quartiere. Un intervento che punta a coniugare sport, ambiente e inclusione sociale, offrendo ad Aurora un nuovo punto di riferimento urbano.

