Torino, previsioni meteo del 4 marzo 2026
Torino, mercoledì con molte nubi al mattino e schiarite nel pomeriggio. Migliora in serata con cielo sereno e tempo stabile verso il weekend.
TORINO – Le previsioni meteo per Torino di mercoledì 4 marzo confermano una giornata inizialmente grigia, ma senza precipitazioni, seguita da un progressivo miglioramento nelle ore serali. Il quadro atmosferico sarà influenzato da una fase di transizione: nuvolosità diffusa al mattino, schiarite nel pomeriggio e rasserenamenti più ampi dalla sera grazie all’ingresso di correnti più secche. Non sono previste piogge e non è attiva alcuna allerta meteo sul territorio torinese. Le temperature resteranno in linea con le medie di inizio marzo, con valori tipicamente tardo invernali.
Mattino: cieli coperti e atmosfera grigia
La giornata si aprirà con cieli molto nuvolosi o coperti su gran parte della pianura torinese. La nuvolosità potrà risultare compatta soprattutto tra il centro città, la prima cintura e le aree lungo il Po. I venti saranno molto deboli dai quadranti nord-orientali, contribuendo a mantenere un’atmosfera stabile ma poco luminosa. L’assenza di precipitazioni non impedirà una percezione di cielo chiuso e uniforme.
Pomeriggio: prime schiarite e clima più mite
Nel corso del pomeriggio si assisterà a parziali aperture, con schiarite più probabili verso ovest e sulle zone pedemontane. La nuvolosità tenderà gradualmente a frammentarsi. Le temperature si manterranno su valori gradevoli nelle ore centrali, con un clima nel complesso stabile e senza fenomeni. I venti ruoteranno lentamente verso i quadranti sud-orientali, restando comunque deboli.
Sera: ingresso di correnti secche e rapido rasserenamento
La vera svolta è attesa in serata, quando l’ingresso di correnti più secche determinerà un rapido rasserenamento. Il cielo tenderà a diventare sereno o poco nuvoloso entro la tarda serata. Lo zero termico intorno ai 2000 metri conferma un profilo termico coerente con la stagione. La notte si presenterà più limpida e stabile, preludio a una seconda parte di settimana più soleggiata.
Tendenza meteo Torino
- Giovedì 5 marzo: condizioni variabili, con alternanza di nubi e schiarite;
- Venerdì 6 marzo: giornata soleggiata e stabile su tutto il Torinese;
- Sabato 7 marzo: ancora sole prevalente, con clima asciutto e più luminoso.
