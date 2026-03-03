TORINO – Le previsioni meteo per Torino di mercoledì 4 marzo confermano una giornata inizialmente grigia, ma senza precipitazioni, seguita da un progressivo miglioramento nelle ore serali. Il quadro atmosferico sarà influenzato da una fase di transizione: nuvolosità diffusa al mattino, schiarite nel pomeriggio e rasserenamenti più ampi dalla sera grazie all’ingresso di correnti più secche. Non sono previste piogge e non è attiva alcuna allerta meteo sul territorio torinese. Le temperature resteranno in linea con le medie di inizio marzo, con valori tipicamente tardo invernali.

Mattino: cieli coperti e atmosfera grigia

La giornata si aprirà con cieli molto nuvolosi o coperti su gran parte della pianura torinese. La nuvolosità potrà risultare compatta soprattutto tra il centro città, la prima cintura e le aree lungo il Po. I venti saranno molto deboli dai quadranti nord-orientali, contribuendo a mantenere un’atmosfera stabile ma poco luminosa. L’assenza di precipitazioni non impedirà una percezione di cielo chiuso e uniforme.

Pomeriggio: prime schiarite e clima più mite

Nel corso del pomeriggio si assisterà a parziali aperture, con schiarite più probabili verso ovest e sulle zone pedemontane. La nuvolosità tenderà gradualmente a frammentarsi. Le temperature si manterranno su valori gradevoli nelle ore centrali, con un clima nel complesso stabile e senza fenomeni. I venti ruoteranno lentamente verso i quadranti sud-orientali, restando comunque deboli.

Sera: ingresso di correnti secche e rapido rasserenamento

La vera svolta è attesa in serata, quando l’ingresso di correnti più secche determinerà un rapido rasserenamento. Il cielo tenderà a diventare sereno o poco nuvoloso entro la tarda serata. Lo zero termico intorno ai 2000 metri conferma un profilo termico coerente con la stagione. La notte si presenterà più limpida e stabile, preludio a una seconda parte di settimana più soleggiata.

Tendenza meteo Torino

Giovedì 5 marzo: condizioni variabili, con alternanza di nubi e schiarite;

condizioni variabili, con alternanza di nubi e schiarite; Venerdì 6 marzo: giornata soleggiata e stabile su tutto il Torinese;

giornata soleggiata e stabile su tutto il Torinese; Sabato 7 marzo: ancora sole prevalente, con clima asciutto e più luminoso.

