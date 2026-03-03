Oggi rientrano gli studenti del World Students’ Connection rimasti bloccati a Dubai

ROMA – La Farnesina fa sapere che si stanno organizzando i voli di rientro dei connazionali rimasti bloccati negli Emirati Arabi Uniti. Oggi rientreranno con voli commerciali speciali da Mascate (Oman) verso Roma Fiumicino, un totale di circa 300 persone. Inoltre da Abu Dhabi verso Milano Malpensa partiranno 200 italiani tra i quali gli studenti piemontesi rimasti bloccati a Dubai per il World Students’ Connection.

Altri due voli Etihad da Abu Dhabi per l’Italia, uno alle 14:20 per Milano e l’altro alle ore 14:40 per Roma. I voli sono destinati a riportare in Italia i passeggeri che non erano potuti partire prima con la compagnia.

Per domani mercoledì 4 marzo è già stato programmato dalla Farnesina un ulteriore volo da Mascate (Oman). È stato preparato un meccanismo di trasferimento via autobus dagli Emirati Arabi Uniti all’Oman: i primi spostamenti sono già in corso in queste ore. Le istruzioni per i trasferimenti sono inviate a chi si trova negli Emirati ed è registrato sulla app “Viaggiare Sicuri” o sul sito www.dovesiamonelmondo.it. Un analogo sistema è in corso di predisposizione da Kuwait, Bahrein e Qatar verso l’Arabia Saudita.

La Farnesina rinnova l’invito a seguire esclusivamente le comunicazioni ufficiali e a registrarsi sull’App Viaggiare Sicuri o sul sito www.dovesiamonelmondo.it.

