Cuneo Volley bloccato a Dubai per il Nas Sports Tournament 2026: il torneo prosegue

DUBAI – Doveva essere un torneo di fine stagione utile a mantenere il ritmo gara e a garantire un ritorno economico nella pausa tra regular season e playoff per il quinto posto di SuperLega. Per il Cuneo Volley, invece, la partecipazione al Nas Sports Tournament 2026 di Dubai si è trasformata in un’esperienza meno serena del previsto.

La delegazione biancoblù, composta da 23 persone e guidata dal presidente Gabriele Costamagna, è arrivata negli Emirati giovedì. Venerdì è arrivato l’esordio vincente contro l’Altadawi, in un torneo a sette squadre che vede in campo anche Cisterna Volley. Sabato, complice il giorno libero, il gruppo ha trascorso alcune ore di svago, mentre dalla tarda mattinata si diffondevano notizie sugli attacchi statunitensi e israeliani all’Iran e sulla successiva risposta iraniana con azioni che hanno coinvolto anche Dubai.

In serata tre membri dello staff – l’allenatore Matteo Battocchio, il preparatore atletico Michele Avico e il fisioterapista Emanuele Careddu – si trovavano a Palm Jumeirah quando hanno visto un hotel in fiamme, probabilmente colpito da detriti di missili intercettati. Sono poi rientrati all’Hyatt Place Dubai Jumeirah, distante dalle strutture interessate come il Burj al-Arab e il Fairmont The Palm.

Nella notte, all’1.15 locali, sui cellulari della delegazione è arrivato un avviso di possibile minaccia missilistica, con l’invito a cercare riparo. Il gruppo si è spostato temporaneamente nella hall dell’hotel, per poi rientrare in camera dopo circa un’ora. L’allerta era legata all’abbattimento di droni da parte delle autorità emiratine.

Costamagna invita alla prudenza senza allarmismi: la situazione è inusuale e ha generato preoccupazione, ma il gruppo è in contatto con il prefetto di Cuneo per seguire le indicazioni. Il torneo prosegue regolarmente: Cuneo tornerà in campo al Nas Sports Complex contro il Tiger Zabeel. Martedì l’ultima gara del girone, poi semifinali e finali tra giovedì e sabato.

