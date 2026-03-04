Blitz delle forze dell’ordine al Parco Sempione: sgombero all’alba per il Tossic Park di Torino

TORINO – Questa mattina presto, nel cuore del quartiere Barriera di Milano a Torino, si è svolta una massiccia operazione delle forze dell’ordine nell’area del Parco Sempione, da tempo segnalata come luogo di degrado urbano e ritrovo di tossicodipendenti e spacciatori. L’intervento — avviato alle prime luci dell’alba — ha visto impegnati agenti di polizia, carabinieri, Guardia di Finanza e vigili urbani, insieme al personale sanitario del 118 e dell’ASL, e ai rappresentanti delle istituzioni locali.

L’obiettivo dichiarato era duplice: ripristinare decoro e sicurezza in un’area pubblica centrale del quartiere e avviare una bonifica dell’area, che nei prossimi mesi verrà interessata dai lavori per la nuova linea metropolitana.

Identificazioni e primi fermi

Al momento dell’arrivo delle pattuglie, nell’area si trovavano oltre cinquanta persone; di queste, più di trenta sono state identificate durante i controlli. Tre sospetti spacciatori sono stati fermati e accompagnati per accertamenti, mentre altri soggetti che occupavano gli spazi verranno denunciati per occupazione abusiva di suolo privato.

L’area presentava accampamenti improvvisati, giacigli di fortuna, fuochi accesi e rifiuti abbandonati, segnali evidenti di un degrado consolidato da anni. Gli agenti hanno messo in sicurezza l’area, che in passato era stata ribattezzata da residenti e comitati di quartiere come un vero e proprio “tossic park”.

Un messaggio delle istituzioni

Sul posto è intervenuto anche l’assessore regionale alle Politiche sociali Maurizio Marrone, che ha sottolineato come l’operazione sia un segnale importante di attenzione alla sicurezza urbana e alla vivibilità dei quartieri. “Questo spazio — ha detto Marrone — appartiene alle famiglie e ai cittadini, non agli spacciatori e alle bande di tossicodipendenti che si erano insediate qui negli ultimi anni”.

Secondo l’esponente regionale, l’intervento di ordine pubblico è parte di un più ampio progetto di sanificazione sociale del territorio, che dovrà tuttavia accompagnarsi a misure di integrazione socio-sanitaria per le persone in difficoltà coinvolte nei fenomeni di dipendenza.

Verso la riqualificazione

Dalle ore 10 in poi sono iniziate le operazioni di bonifica dell’area, con l’obiettivo di restituire il parco alla collettività. Si prevede anche il coinvolgimento dei servizi tecnici per la rimozione di barriere e strutture fatiscenti, in vista dell’avvio dei lavori della metropolitana e di ulteriori progetti di riqualificazione urbana.

L’azione odierna si inserisce in un filone di controlli ad “alto impatto” che hanno recentemente riguardato anche altre zone difficili del quartiere Barriera, come l’ex area Gondrand e altri spazi pubblici utilizzati per bivacchi e presenze abusive.

