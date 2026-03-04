PiemonteSocietà
Facebook e Instagram down in Italia e parte d’Europa
Problemi con i siti di Meta
TORINO – Ore difficili per la galassia Meta. Dalla serata di ieri diversi down si sono registrati per i siti di Facebook e Instagram in gran parte d’Italia e in alcune zone d’Europa. I problemi maggiori sono cominciati nella starda serata di ieri ma ancora questa mattina il sito di Facebook è irragginugibile per centinaia di utenti.
I problemi maggiori sembrano riguardare i siti accessibili da desktop e non le app mobile. Per il momento nessuna comunicazione è stata fornita da Meta.
