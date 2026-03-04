Nuova governance in Ferrero, Nervegna e Civiletti cambiano ruolo

ALBA – Il gruppo Ferrero ridisegna la propria governance e si prepara a una nuova fase di sviluppo. Dopo mesi di revisione della struttura aziendale, la multinazionale di Alba ha annunciato l’introduzione, a partire dal 1° settembre 2026, di due nuovi ruoli di leadership che riporteranno direttamente a Giovanni Ferrero, presidente di Ferrero International, la holding del gruppo.

La riorganizzazione punta a rafforzare il presidio strategico delle diverse aree di business, distinguendo con maggiore chiarezza le responsabilità operative e la guida delle categorie chiave.

Alessandro Nervegna alla guida di Ferrero Core

Il primo cambiamento riguarda Alessandro Nervegna, attualmente chief strategy & innovation officer, che assumerà il ruolo di ceo di Ferrero Core. A lui farà capo la gestione delle categorie centrali del gruppo: confectionery, biscotti e prodotti da forno, oltre al segmento “better-for-you”, sempre più rilevante in un mercato attento a salute e benessere.

Per Nervegna si tratta di un passaggio naturale dopo quasi trent’anni di carriera interna. Nel tempo ha ricoperto incarichi di leadership in diverse aree geografiche, contribuendo in modo significativo alla definizione della strategia di prodotto e ai processi di innovazione. Un profilo, il suo, che unisce visione internazionale e conoscenza profonda del Dna aziendale, elementi considerati decisivi in questa fase di consolidamento e crescita.

Lapo Civiletti verso il nuovo perimetro Ice Cream e cereali

Parallelamente, l’attuale ceo del gruppo, Lapo Civiletti, continuerà a ricoprire la carica di vicepresidente di Ferrero International, assumendo inoltre il nuovo ruolo di presidente di Ferrero Ice Cream e di WK Kellogg Co..

Entrato in Ferrero nel 2004, Civiletti è diventato nel 2017 il primo manager esterno alla famiglia fondatrice a essere nominato ceo del gruppo, segnando un passaggio storico nella governance della società. Il nuovo incarico consolida il suo ruolo nella supervisione di business strategici e in forte evoluzione, come quello dei gelati e dei cereali, ampliando ulteriormente il perimetro internazionale dell’azienda.

La regia strategica di Giovanni Ferrero

Al vertice, Giovanni Ferrero manterrà la presidenza di Ferrero International, continuando a guidare la crescita del gruppo con un focus sulla visione strategica di lungo periodo e sull’innovazione. Come sottolineato nella nota ufficiale, l’obiettivo resta quello di assicurare continuità con la cultura e i valori che da sempre contraddistinguono l’azienda, coniugando tradizione familiare e managerialità globale.

La nuova governance rappresenta dunque un’evoluzione coerente con le dimensioni raggiunte dal gruppo e con la crescente complessità dei mercati internazionali. Una struttura più articolata, ma con una regia centrale ben definita, pensata per sostenere l’innovazione e rafforzare la competitività in un settore in continua trasformazione.

