Torino, avanti con la rinascita dell’ex Michelin: via libera a nuove strutture commerciali e opere di urbanizzazione nell’area Cebrosa

TORINO – Prosegue la trasformazione dell’ex area Michelin nel quadrante nord-est di Torino. La Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica delle opere di urbanizzazione e lo schema di convenzione legato al permesso di costruire convenzionato per l’intervento edilizio sulle aree denominate “Cebrosa”, segnando un nuovo passo nel recupero di una delle più vaste aree industriali dismesse della città.

L’area, storicamente occupata dallo stabilimento della Michelin, è oggi al centro di un articolato piano di riqualificazione urbana che punta a coniugare sviluppo commerciale, servizi pubblici e mitigazione ambientale. Il nuovo centro commerciale principale, situato tra corso Romania e strada Cebrosa, è già pienamente operativo. Con il provvedimento approvato ieri, l’amministrazione dà il via alle successive fasi di sviluppo.

Il progetto edilizio

Il progetto edilizio prevede la realizzazione di tre nuove strutture commerciali per una superficie complessiva di 15.576 metri quadrati, atto preliminare al rilascio del titolo abilitativo definitivo. Accanto alle volumetrie commerciali, trovano spazio anche le dotazioni pubbliche: complessivamente 16.644 metri quadrati destinati a servizi, di cui 13.315 metri quadrati a parcheggio a raso, 2.307 metri quadrati a parcheggio in copertura e circa 1.000 metri quadrati a verde.

Sul fronte delle opere di urbanizzazione, l’intervento si articola in due lotti per un valore totale di 2,5 milioni di euro. Il primo lotto comprende la realizzazione di nuova viabilità e segnaletica lungo strada Cebrosa, con riqualificazione dei parcheggi pubblici esistenti, una nuova rete fognaria e l’adeguamento dell’acquedotto, l’illuminazione pubblica e la sistemazione a verde. È prevista inoltre l’installazione di un nuovo impianto semaforico all’incrocio Cascinette–Cebrosa, la riqualificazione della bealera dell’Abbadia di Stura lato Michelin e dell’alveo della bealera degli Stessi, la realizzazione di una pista ciclabile e di una banchina verde verso corso Romania.

Particolare attenzione è riservata alla mitigazione delle criticità acustiche: lungo strada Cebrosa sarà installata una barriera antirumore e verrà posato un manto stradale fonoassorbente, con l’obiettivo di ridurre l’impatto del traffico sulla zona circostante.

Il secondo lotto riguarda invece la realizzazione di un parcheggio pubblico sulla copertura piana del secondo fabbricato, ampliando ulteriormente la dotazione di sosta a servizio dell’area.

Per quanto concerne l’impatto residuo derivante dal consumo di suolo, non essendo state individuate specifiche opere compensative, è previsto il versamento alla Città di un contributo pari a circa 230.500 euro.

