Torino, uomo di 31 anni trovato ferito accanto a un monopattino: è in coma farmacologico

TORINO – Un uomo di 31 anni è stato trovato ferito accanto ad un monopattino in via Lugaro, nella tarda serata dell’1 marzo. Erano le 23.49 quando i soccorritori del 118 di Azienda Zero sono intervenuti sul posto, trasportandolo inizialmente all’ospedale Mauriziano. Qui è stata riscontrata un’emorragia intracranica, che ha reso necessario il trasferimento all’ospedale Cto, dove ora si trova in coma farmacologico.

Non è ancora chiaro cosa abbia provocato la caduta. L’uomo lavora in un ristorante in città ed è padre di un bambino. Sembra che fosse solito spostarsi con il monopattino, ma al momento non è chiaro se la caduta sia stata accidentale o se sia stato urtato da un veicolo o da un’altra persona.

Sulla vicenda indaga la polizia locale, che ha già acquisito le immagini delle telecamere di sicurezza della zona. I filmati potrebbero chiarire le circostanze dell’incidente e aiutare a ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto.

Le autorità invitano chiunque abbia assistito all’episodio a farsi avanti per fornire ulteriori informazioni.

