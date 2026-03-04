Auto si ribalta a Torino tra via Medici e via Zumaglia: due feriti e traffico bloccato

TORINO – Brutto scontro automobilistico nel pomeriggio di oggi, mercoledì 4 marzo all’incrocio tra via Medici e via Zumaglia.

Intorno alle 17, per cause ancora in fase di accertamento due auto si sono scontrate violentemente e, a seguito dell’impatto, uno dei veicoli si è ribaltato sulla carreggiata.

Due feriti in codice giallo

Due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale in codice giallo. Le loro condizioni non sarebbero gravi, ma sono in corso gli accertamenti sanitari. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e regolato la viabilità.

La circolazione nella zona è rimasta a lungo bloccata, con rallentamenti e disagi fino alla rimozione dei mezzi incidentati. Solo dopo lo sgombero della carreggiata il traffico è tornato progressivamente alla normalità.

