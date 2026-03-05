Seguici su

È il 50enne Francesco Colacicco la vittima dello scontro mortale sulla tangenziale di Torino

Il 50enne è morto sul colpo

TORINO – Un grave scontro stradale si è verificato questa mattina, intorno alle 6, sulla tangenziale nord di Torino, in carreggiata sud, all’altezza dell’uscita di corso Regina Margherita. Nel sinistro ha perso la vita un uomo: si tratta del 50enne Francesco Colacicco, residente a Torino. Una seconda persona coinvolta nel sinistro è stata soccorsa e stabilizzata sul luogo dell’incidente. Il ferito è stato successivamente trasportato in ambulanza all’Ospedale Maria Vittoria con codice giallo.

Per cause ancora in fase di accertamento, due mezzi sono rimasti coinvolti nello scontro. Si tratta di una Ford Fiesta e una Toyota Yaris, guidata dalla vittima. L’impatto si è rivelato particolarmente violento e ha avuto conseguenze drammatiche per Colacicco che è morto sul colpo.

Secondo quanto fino a ora ricostruito in base ad alcune testimonianze, e riportato da Torino Today, la Toyota Aygo potrebbe essersi fermata in corsia centrale con il conducente che ha inserito le quattro frecce per segnalare il problema (forse un malore o un problema all’automobile). Dopo che alcune vetture sono riuscite a schivarla, a un certo punto è sopraggiunta la Ford Fiesta che l’ha presa in pieno.

Sul posto la polizia stradale di Torino-Settimo per i rilievi e le indagini del caso. La tangenziale è stata poi riaperta alle ore 10.

