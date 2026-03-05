Blatte in cucina, lavoratori in nero e occupazione di suolo pubblico: a Torino sanzioni per oltre 20.000 euro

TORINO – 202 persone identificate, di cui 3 denunciate, controllo di 21 veicoli e di 10 esercizi pubblici: ieri pomeriggio la polizia di Stato ha coordinato a Torino un controllo straordinario del territorio ad Alto Impatto nel quartiere San Salvario.

I controlli

Durante il servizio, è stata sospesa l’attività di un laboratorio di gastronomia in Corso Maroncelli, dove sono state riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie con la presenza di blatte, e la mancanza dei requisiti strutturali. L’attività è stata sospesa e sono state emesse sanzioni per un totale di 2870 €.

Sempre in Corso Maroncelli, un altro laboratorio di gastronomia è stato sanzionato per un totale di 4907 € per aver svolto l’attività di somministrazione e aver occupato abusivamente il suolo pubblico.

Inoltre, sono stati emessi complessivamente altri 6279 € di sanzioni amministrative, nei confronti di due esercizi pubblici in via Goito e via Lavagna, ove venivano riscontrate l’omessa indicazione dei prezzi per i prodotti da asporto, la mancata esposizione dell’autorizzazione dell’orario di esercizio e anche la mancata segnaletica sul divieto di fumo.

In via Saluzzo, invece, i militari della guardia di finanza accertavano, all’interno di un’attività commerciale, la presenza di due lavoratori non regolarmente assunti, pertanto venivano emesse sanzioni pari a 6400 €.

Emesse in totale sanzioni per oltre 20.000 euro.

A seguito di un controllo all’interno di una sala video lottery terminal, sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria due persone poiché inottemperanti all’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale.

Infine, a seguito dei controlli svolti nella stazione di Porta Nuova da parte di personale Polfer veniva denunciato un terzo soggetto per interruzione di pubblico esercizio.

