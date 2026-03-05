CronacaVerbano Cusio Ossola
Un operaio del Verbano è rimasto ferito in Svizzera: urtato da un treno mentre lavorava vicino ai binari
L’operaio di 49 anni è stato sbalzato per diversi metri
LOCARNO – Un operaio di 49 anni è rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro nel Locarnese (Canton Ticino).
Secondo quanto si apprende, il 49enne, residente nel Verbano, stava usando una smerigliatrice vicino ai binari quando, per cause in fase di accertamento è stato urtato da un treno merci in transito all’interno di un cantiere ferroviario.
All’arrivo del convoglio merci sarebbe scattato l’avviso di allarme; ma l’operaio si sarebbe trovato al di fuori della zona di sicurezza, venendo così colpito dal convoglio in transito, che lo ha sbalzato a diversi metri di distanza.
Sul posto la polizia cantonale e i soccorritori. L’operaio è stato trasportato all’ospedale: ferito in modo serio, non risulta però essere in pericolo di vita.
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese