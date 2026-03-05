Furgone ribaltato a Mirabello Monferrato: conducente scomparso

MIRABELLO MONFERRATO – Un furgone Fiat Ducato blu è finito fuori strada e si è ribaltato in un campo adiacente alla carreggiata della provinciale 31, in direzione Mirabello Monferrato, in provincia di Alessandria.

L’allarme è scattato intorno alle 7 del mattino, quando alcuni automobilisti hanno notato il mezzo incidentato immerso nella fitta nebbia e hanno subito allertato i soccorsi.

Conducente irreperibile

All’arrivo dei Carabinieri della locale Stazione, il conducente era già scomparso dal luogo dell’incidente. Gli investigatori ipotizzano che il furgone possa essersi ribaltato autonomamente durante la notte, ma le dinamiche restano ancora da chiarire.

Sul posto sono in corso i rilievi dei militari e le operazioni di recupero del veicolo da parte del soccorso stradale. Parallelamente, sono attivi accertamenti per identificare il proprietario del furgone e rintracciare il conducente.

