Donna di 80 anni investita a Torino sulle strisce pedonali, è deceduta durante il trasporto in ospedale

TORINO – Una donna di 80 anni è stata investita dall’autista di una vettura questa mattina in corso casale, all’incrocio con via Bricca. L’incrocio è regolato da un semaforo ma al momento non è noto se ad attraversare con il rosso sia stata l’anziana o l’autista dell’auto.

La donna è stata rianimata sul posto ma le sue condizioni sono apparse subito estremamente gravi. E’ purtroppo deceduta all’arrivo in ospedale , al San Giovanni Bosco. Alla guida dell’auto c’era un altro anziano, anche lui soccorso dai sanitari del 118 perchè sotto choc.

Le forze dell’ordine stanno effettuando i rilievi per ricostrure la dinamica dell’incidente.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese