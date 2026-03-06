Seguici su

Donna di 80 anni investita a Torino sulle strisce pedonali, è deceduta durante il trasporto in ospedale

La donna è deceduta al San Giovanni Bosco
TORINO – Una donna di 80 anni è stata investita dall’autista di una vettura questa mattina in corso casale, all’incrocio con via Bricca. L’incrocio è regolato da un semaforo ma al momento non è noto se ad attraversare con il rosso sia stata l’anziana o l’autista dell’auto.

La donna è stata rianimata sul posto ma le sue condizioni sono apparse subito estremamente gravi. E’ purtroppo deceduta all’arrivo in ospedale , al San Giovanni Bosco. Alla guida dell’auto c’era un altro anziano, anche lui soccorso dai sanitari del 118 perchè sotto choc.

Le forze dell’ordine stanno effettuando i rilievi per ricostrure la dinamica dell’incidente.

