TORINO – Le previsioni meteo per Torino di sabato 7 marzo indicano condizioni generalmente stabili grazie alla presenza di un campo di alta pressione sul Nord Ovest. Per gran parte della giornata il cielo si presenterà poco nuvoloso o sereno, con assenza di precipitazioni e condizioni meteorologiche favorevoli per attività all’aperto. Le temperature saranno miti: minima di 7°C e massima fino a 17°C, mentre lo zero termico si attesterà a circa 2138 metri.

Mattino: cielo sereno e clima fresco

La giornata inizierà con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi su Torino e sull’area metropolitana. L’aria resterà piuttosto fresca nelle prime ore, con valori minimi attorno ai 7°C. I venti soffieranno deboli da Nord-Nordest, senza particolari effetti sul quadro meteorologico.

Pomeriggio: clima mite e condizioni stabili

Nel pomeriggio continueranno a prevalere condizioni di stabilità atmosferica, con cielo poco nuvoloso e temperature che potranno raggiungere i 17°C, rendendo l’atmosfera particolarmente gradevole. I venti diventeranno deboli da Est-Sudest, confermando un quadro meteorologico tranquillo e stabile.

Sera: qualche nube ma tempo asciutto

Nel corso della serata potranno comparire alcuni addensamenti nuvolosi sparsi, in linea con la tendenza regionale che vede qualche nube in più nelle ore finali della giornata. Tuttavia, non sono previste precipitazioni e il tempo resterà asciutto su tutta l’area torinese.

Tendenza meteo Torino

Domenica 8 marzo: cielo variabile, con alternanza tra sole e nuvole;

cielo variabile, con alternanza tra sole e nuvole; Lunedì 9 marzo: nubi sparse ma con condizioni generalmente asciutte;

nubi sparse ma con condizioni generalmente asciutte; Martedì 10 marzo: possibile arrivo di piogge deboli, segnale di un cambiamento del tempo.

