I lavori in Consiglio di questa settimana

Settimana piena per il Consiglio regionale del Piemonte, tra attività legislativa, question time e iniziative culturali ospitate a Palazzo Lascaris.

In Aula è iniziato l’esame della proposta di legge 59, che prevede l’istituzione di un contrassegno unico per l’accesso alle Zone a traffico limitato da parte degli agenti di commercio. Il provvedimento, illustrato dal primo firmatario Fabrizio Ricca (Lega), punta a uniformare a livello regionale le modalità di accesso alle Ztl per una categoria che, per motivi di lavoro, deve spostarsi frequentemente tra i centri urbani. Dopo la presentazione si è aperto il dibattito generale, con gli interventi di Silvio Magliano (Lista Cirio), Gianna Gancia (Lega), Davide Zappalà, Roberto Ravello (Fdi) e Domenico Ravetti (Pd). L’esame della proposta è stato sospeso dopo l’approvazione dell’articolo 4 e proseguirà nelle prossime sedute dell’assemblea.

Tra i temi affrontati durante il question time è emersa la crisi della nocciola piemontese, una delle filiere agricole più importanti della regione. Vittoria Nallo (Sue) ha sollecitato la Giunta a intervenire con misure urgenti e coordinate per sostenere un comparto che rappresenta un’eccellenza riconosciuta anche a livello internazionale. Negli ultimi mesi la produzione ha subito un crollo significativo: il raccolto nazionale è diminuito di oltre il 50 per cento, con punte che in Piemonte hanno raggiunto il 70 per cento. Tra le cause principali vengono indicati i cambiamenti climatici, la diffusione di parassiti e l’età avanzata di molti impianti.

A rispondere è stato l’assessore all’Agricoltura Gian Luca Vignale, che ha annunciato il finanziamento del progetto di ricerca “Tonda Gentile Produttiva”, promosso dalla fondazione Agrion per sostenere l’innovazione nella corilicoltura piemontese. Nel 2025 sono stati già stanziati 250 mila euro e nel corso dell’anno è prevista una seconda tranche di pari importo. L’obiettivo è fornire alle aziende strumenti concreti per affrontare le nuove sfide produttive e adattare la coltivazione della nocciola ai mutamenti climatici. La Regione sta inoltre valutando la partecipazione a progetti europei nell’ambito del programma Horizon Europe e la possibilità di promuovere, tramite il governo nazionale, strumenti di sostegno specifici per il rinnovo dei noccioleti più vecchi.

Sul fronte sanitario, in Commissione congiunta Prima e Quarta è stato presentato il disegno di legge regionale n. 132 sugli interventi urgenti in materia sanitaria. Il provvedimento, illustrato dagli assessori Andrea Tronzano e Federico Riboldi, definisce le misure per coprire il disavanzo sanitario relativo al quarto trimestre del 2025, pari a poco più di 203 milioni di euro. Le risorse arrivano da diverse voci di bilancio, tra cui extragettito Irpef, rientri da amministrazioni pubbliche e riduzioni di spesa su capitoli del bilancio regionale. Il disegno di legge prevede inoltre interventi per rafforzare l’assistenza alle persone fragili e potenziare i servizi nelle strutture hospice.

Accanto all’attività istituzionale, Palazzo Lascaris ospita anche iniziative culturali. Dal 5 marzo al 30 aprile è allestita la mostra “Donne del Piemonte. Potere, cura, diritti, futuro”, promossa dal Consiglio regionale in collaborazione con la Fondazione Torino Musei in occasione della Giornata internazionale della donna. L’esposizione ripercorre figure femminili che hanno segnato la storia del Piemonte, da Adelaide di Susa a Lidia Poët, da Emma Strada a Rita Levi-Montalcini, fino alle tre piemontesi che parteciparono all’Assemblea Costituente: Teresa Noce, Rita Montagnana e Angiola Minella. Un percorso che intreccia storia, diritti e impegno civile, offrendo uno sguardo sul contributo delle donne alla costruzione della società contemporanea.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese