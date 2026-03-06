Piemonte
Sette giorni in Consiglio regionale dal 9 marzo
Il presidente Davide Nicco ha convocato il Consiglio regionale martedì 10 marzo, dalle 10 alle 13 per proseguire l’esame della Pdl 59 sul contrassegno unico per le Ztl, la Pdl 72 sul Piano regionale di bonifica delle aree inquinate, alcune nomine e numerosi atti d’indirizzo. Alle 14 si svolgono il sindacato ispettivo ed il question time.
Proseguono le sedute delle Commissioni.
Lunedì 9
14.30 quarta, presidente Luigi Icardi, audizione della Faip-Ets (Federazione dell’associazioni di persone con lesioni al midollo spinale). Si prosegue in ordinaria, alle 15.30, per un approfondimento della proposta di legge 97 “Misure in materia di orientamento sportivo” e per l’esame delle Pdl 101 sull’orientamento sportivo e 104 di riordino delle Ipab.
Martedì 10
9.45 terza, presidente Claudio Sacchetto, parere sulla modifica del regolamento sulla gestione faunistico-venatoria.
Dalle 10 alle 13 Consiglio regionale.
14 Interrogazioni e Question time.
Mercoledì 11
10.30 sesta, presidente Paola Antonetto, conclusione esame Pdl 97.
11.15 Commissione consultiva per le nomine.
12.30 Conferenza dei capigruppo.
15 terza, presidente Claudio Sacchetto, esame Pdl 102 (istituzione giornata regionale del lavoratore autonomo).
Giovedì 12
10 prima, presidente Roberto Ravello.
