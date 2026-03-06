Sicurezza urbana a Torino: perché i servizi di vigilanza privata sono sempre più presenti

Negli ultimi anni il tema della sicurezza nelle città è diventato sempre più importante, sia per le amministrazioni pubbliche, sia per i cittadini, sia per le imprese.

In base al rapporto “Indice di Criminalità 2025” stilato dal quotidiano finanziario Il Sole 24 Ore, Torino figura tra le principali aree metropolitane per numero di reati denunciati, per la precisione 5.827,6 denunce ogni 100.000 abitanti, preceduta soltanto da Milano, Roma, Firenze, Bologna e Rimini.

Considerando questi numeri, non stupisce che imprese, esercizi commerciali e privati cittadini si orientino sempre di più verso soluzioni che garantiscano la tutela di beni, sedi operative e persone. Molti, per esempio, scelgono di affidarsi a un istituto di vigilanza privata, un supporto operativo che può affiancare e integrare le normali misure di sicurezza pubblica.

Torino e l’andamento dei reati: uno sguardo d’insieme

Come accennato, i dati più recenti indicano che Torino è stata classificata tra le città con numero elevato di reati denunciati nel 2024. Come evidenziato da un recente articolo pubblicato da ANSA (Torino sesta città italiana per numero di reati), nel capoluogo piemontese sono stati denunciati 128.666 denunce, in crescita del 2,72% rispetto al 2023. Peraltro, Torino risulta al primo posto in Italia per quanto riguarda le denunce per danneggiamenti (27.962 denunce), al secondo per truffe e frodi informatiche (16.154 denunce) e settima per furti (54.663 denunce) e nona per quanto riguarda le rapine (1.758 denunce).

Per quanto concerne i furti, la suddivisione è la seguente (tra parentesi la posizione in classifica a livello nazionale):

furti con strappo: 1.243 denunce (3° posto)

furti con destrezza: 9.543 denunce (7° posto)

furti di autovetture: 3.590 denunce (19° posto)

furti in abitazione: 5.590 denunce (53° posto).

Tra i quartieri più critici si ricordano in particolare Barriera di Milano e Porta Palazzo.

La vigilanza privata come complemento alla sicurezza pubblica

La presenza delle Forze dell’Ordine è imprescindibile nella gestione della sicurezza pubblica. Tuttavia, la vigilanza privata può rappresentare un aiuto importante per la sicurezza di imprese e privati cittadini.

I principali servizi che vengono offerti da un istituto di vigilanza privata innovativo sono quelli di monitoraggio allarmi da Security Operation Center, intervento su allarme, videosorveglianza con intelligenza artificiale ecc.

Vigilanza privata: i vantaggi per imprese e attività locali

Per gli stabilimenti, i magazzini, i negozi, i cantieri e gli uffici, il monitoraggio a fini di sicurezza da parte di operatori di vigilanza privata non significa soltanto protezione di spazi e di beni, ma anche un maggiore senso di tranquillità per i lavoratori e i clienti. In una città complessa come Torino, dove alcune aree sono più esposte a fenomeni di microcriminalità e danneggiamenti, una presenza qualificata può fare la differenza nella gestione quotidiana della sicurezza.

La vigilanza privata, interviene come primo presidio in caso di intrusione, coordinandosi con le forze pubbliche e aiutando inoltre le imprese e le attività commerciali a individuare i propri punti critici e le principali vulnerabilità.

Verso una sicurezza più integrata

La sicurezza nelle grandi aree metropolitane come quella torinese richiede un approccio coordinato, che coinvolga le istituzioni (pianificazione dei controlli e interventi da parte delle Forze dell’Ordine), le imprese (adozione di sistemi di allarme e servizi di vigilanza) e i cittadini (comportamenti responsabili e segnalazione di attività sospette). In questo quadro, i servizi di vigilanza privata rappresentano uno strumento operativo prezioso per chi intende migliorare il proprio livello di tutela con soluzioni che vanno a integrare le misure pubbliche.

