Torino Comics 2026 cambia data: sarà alla Certosa di Collegno dal 30 maggio al 1 giugno

TORINO – Torino Comics, il festival dedicato al fumetto e alla cultura pop, celebra nel 2026 la sua XXX edizione ed ha deciso di spostare le date. L’evento si terrà da sabato 30 maggio a lunedì 1° giugno negli spazi storici della Certosa Reale di Collegno e nel Parco Dalla Chiesa.

La scelta di spostare le date, inizialmente previste dal 17 al 19 aprile, nasce dalla volontà di garantire uno spazio e un tempo dedicati alla community di Torino Comics, evitando sovrapposizioni e offrendo la massima libertà di partecipazione. In pratica Torino Comics ha scelto di non mettere in difficoltà gli appassionati e permettere a tutti di partecipare anche a Be Comics, il neonato festival clone che si svolgerà al Lingotto. Come spiega Maurizio Ragno, Head of Organization di Just for Fun, «la trentesima edizione rappresenta un passaggio simbolico per Torino Comics. La cultura cresce quando si tutela il valore delle relazioni e si costruiscono spazi di partecipazione autentica».

Anche il Sindaco di Collegno, Matteo Cavallone, sottolinea l’importanza della nuova collocazione e del format outdoor: «La scelta degli organizzatori di puntare su un format più accessibile e sostenibile è perfettamente in linea con la visione di trasformare la Certosa Reale e il Parco in spazi vivi, aperti e capaci di ospitare esperienze culturali di qualità». Un riconoscimento speciale va alla mostra dedicata a Milo Manara, ospitata nella Sala delle Arti del Parco, che diventa il cuore culturale di questa edizione.

Un festival più aperto e accessibile

Tra le principali novità del 2026 c’è l’introduzione di un accesso differenziato agli spazi. L’area commerciale, con stand dedicati a fumetti vintage e da collezione, gadget, carte collezionabili e prodotti legati alla cultura pop, sarà a ingresso gratuito, rendendo il festival accessibile anche a chi si avvicina per la prima volta all’evento.

Il biglietto, invece, permetterà l’accesso alle aree culturali, comprendenti:

mostre tematiche,

area autori e disegnatori indipendenti (gratuita per gli artisti),

competizioni cosplay internazionali,

concerti e eventi sul main stage,

talk e incontri con ospiti del panorama fumettistico.

All’ingresso, ai visitatori verrà consegnato un braccialetto personale che consentirà di entrare e uscire liberamente dalle aree del festival per tutta la giornata.

Il manifesto celebra le origini

Il manifesto ufficiale della XXX edizione è firmato da Vittorio Pavesio, fondatore di Torino Comics e figura storica del fumetto italiano. Protagonista è Pietro Miccia, la mascotte storica del festival, raffigurata sulla cima della Mole Antonelliana mentre guarda verso la Certosa Reale, simbolo della nuova era del festival. «Pietro Miccia indica la strada, come una vedetta che scopre una nuova terra: la fantasia non ha limiti né confini», spiega Pavesio.

Milo Manara main guest: una mostra tra letteratura, cinema e storia

Il grande protagonista della trentesima edizione è Milo Manara, maestro del fumetto internazionale, con la mostra “Manara e l’arte del racconto: letteratura, cinema e storia”. Allestita nella Sala delle Arti del Parco, l’esposizione celebra il talento dell’autore veronese, capace di reinterpretare opere iconiche della cultura mondiale con il suo tratto inconfondibile.

La mostra, aperta al pubblico dal 17 aprile al 28 giugno, presenta tavole originali, storyboard e materiali rari, offrendo uno sguardo ravvicinato sulla precisione del tratto e sulla composizione narrativa che hanno reso Manara un punto di riferimento internazionale del fumetto.

L’evento è organizzato dall’Associazione culturale Torino Comics, con il contributo e patrocinio del Comune di Collegno e la collaborazione di Comicon, Rete Italiana Festival del Fumetto, Just for Fun, Visiona Società Cooperativa e Associazione Antidoto Felice.

