Semaforo Antismog a Torino: da sabato 7 marzo scatta il livello rosso, quali le limitazioni
I dati previsionali evidenziano il superamento del valore di 75 mcg/mc di concentrazione media giornaliera di PM10 nell’aria
TORINO – Da domani, sabato 7 marzo 2026, e fino a lunedì 9 marzo – compreso -, le misure di limitazione del traffico passeranno al livello 2, ovvero rosso.
I dati previsionali forniti oggi da Arpa Piemonte evidenziano infatti il superamento per tre giorni consecutivi del valore di 75 mcg/mc di concentrazione media giornaliera di PM10 nell’aria, ovvero di polveri fini inquinanti presenti nell’aria che respiriamo.
Oltre alle limitazioni strutturali in vigore, continua dunque il blocco dei veicoli diesel adibiti al trasporto persone e al trasporto merci, con omologazione Euro 5, tutti i giorni, festivi compresi, dalle ore 8 alle 19.
L’elenco completo delle misure antismog a tutela della salute, delle deroghe e dei percorsi stradali esclusi sono disponibili sul sito del comune.
