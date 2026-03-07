CittadiniTorino
Cioccolatò 2026: con il ricavato degli eventi donati 5 mila euro a Fondazione Paideia
La Fondazione Paideia opera da oltre trent’anni accanto ai bambini con disabilità e alle loro famiglie, offrendo servizi e progetti di supporto sul territorio
TORINO – Una donazione di 5mila euro a sostegno delle attività dedicate ai bambini con disabilità e alle loro famiglie. È il ricavato della charity partnership legata all’edizione 2026 di CioccolaTò, consegnato oggi negli spazi della Fondazione Paideia.
A consegnare simbolicamente l’assegno sono stati il presidente della Camera di commercio di Torino Massimiliano Cipolletta e l’assessore ai Grandi eventi della Città di Torino Domenico Carretta, insieme a Marcella Gaspardone.
L’assegno è stato ricevuto da Fabrizio Serra, Segretario Generale della Fondazione Paideia. La somma è stata raccolta attraverso la partecipazione agli eventi a pagamento della manifestazione dedicata al cioccolato, trasformata per l’occasione in un’iniziativa solidale.
La Fondazione Paideia opera da oltre trent’anni accanto ai bambini con disabilità e alle loro famiglie, offrendo servizi e progetti di supporto sul territorio.
