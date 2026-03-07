Venaria Reale, al via i lavori per il nuovo polo scientifico del Centro Conservazione e Restauro

VENARIA REALE – Sono iniziati a Venaria Reale i lavori per la realizzazione del nuovo polo scientifico del Centro Conservazione Restauro La Venaria Reale, dedicato alla ricerca e alla diagnostica applicata ai beni culturali.

Il progetto sorgerà negli spazi dell’ex Galoppatoio Lamarmora, edificio storico di proprietà della Regione Piemonte, all’interno del complesso della Reggia di Venaria Reale. L’intervento prevede un investimento complessivo di 3,5 milioni di euro e interesserà una superficie di circa 600 metri quadrati distribuiti su due piani.

Al piano terra saranno realizzati otto laboratori scientifici e uno spazio centrale destinato anche ad attività espositive e divulgative aperte al pubblico. Al piano superiore troveranno posto una sala riunioni, una biblioteca e uffici per il gruppo di ricerca. La conclusione della prima fase dei lavori, con la realizzazione del piano terra, è prevista per ottobre 2026.

Il nuovo polo punta a diventare un centro di riferimento internazionale per la ricerca e l’innovazione nel campo della conservazione del patrimonio culturale, favorendo collaborazioni con università, musei e istituti di ricerca.

Il progetto è sostenuto inizialmente con 2,5 milioni di euro della Regione Piemonte nell’ambito del Piano Operativo Complementare 2014-2020, a cui si è aggiunto un contributo del Ministero della Cultura inserito nella programmazione triennale dei lavori pubblici 2026-2028. Alla realizzazione collaborano anche la Città Metropolitana di Torino e il Comune di Venaria Reale, mentre con Intesa Sanpaolo è stata avviata una campagna di crowdfunding per l’acquisto di nuove attrezzature e il sostegno alla formazione di giovani ricercatori.

