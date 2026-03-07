Myriam Sayed Mohamed del Convitto Carlo Alberto di Novara vince la finale regionale delle Olimpiadi delle Neuroscienze

TORINO – È la diciassettenne Myriam Sayed Mohamed, studentessa di quarta liceo scientifico al Convitto Carlo Alberto di Novara, la vincitrice della finale regionale piemontese delle Olimpiadi delle Neuroscienze.

La gara si è svolta all’Università di Torino, negli spazi dell’Istituto di Anatomia. Myriam si è imposta su circa sessanta studenti arrivati alla fase finale della competizione. La vittoria è arrivata dopo uno spareggio molto equilibrato contro un compagno della stessa scuola, Enrico Palialogo, deciso alla nona domanda.

Entrambi gli studenti del Convitto Carlo Alberto hanno partecipato alla competizione grazie alla preparazione seguita con la docente di scienze Giulia Callegari.

La studentessa rappresenterà ora il Piemonte alla finale nazionale in programma il 22 e 23 maggio a Camerino.

Alla selezione regionale sono arrivati tre studenti per ciascuna delle 22 scuole superiori piemontesi partecipanti, scelti tra oltre duecento ragazzi che avevano preso parte alle prove locali organizzate all’inizio di febbraio in diversi istituti della regione.

Le Olimpiadi delle Neuroscienze, giunte alla sedicesima edizione e promosse dalla Società Italiana di Neuroscienze, rappresentano la selezione italiana della International Brain Bee. Le prove mettono alla prova gli studenti su temi come anatomia e biologia del cervello, memoria, emozioni, stress e malattie del sistema nervoso.

In Piemonte la competizione è organizzata dalla ricercatrice Marina Boido del NICO – Istituto di Neuroscienze della Fondazione Cavalieri Ottolenghi dell’Università di Torino. L’iniziativa ha l’obiettivo di avvicinare gli studenti allo studio del cervello e al mondo della ricerca scientifica.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese