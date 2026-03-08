Derthona torna a vincere: Cremona battuta 85-78 alla Nova Arena

TORTONA – La Bertram Derthona Tortona ritrova il successo in campionato e centra la terza vittoria consecutiva in Lega Basket Serie A. Alla Nova Arena i piemontesi superano 85-78 la Vanoli Basket Cremona al termine di una partita rimasta in equilibrio per lunghi tratti.

Tra i protagonisti della serata spiccano Prentiss Hubb e Justin Gorham, entrambi migliori marcatori con 14 punti. Buon contributo anche da Arturs Strautins, autore di 10 punti e 9 rimbalzi, e Dominik Olejniczak, che chiude con 12 punti, 6 rimbalzi e 3 recuperi.

Partenza forte del Derthona

L’avvio è tutto dei padroni di casa, trascinati da Strautins che segna sei dei primi dodici punti della squadra. Il Derthona scappa sul 14-2 nel primo quarto, ma Cremona reagisce con alcune iniziative di Davide Casarin e riduce lo svantaggio. Dopo i primi dieci minuti i piemontesi conducono 21-15.

Nel secondo quarto gli ospiti rientrano in partita. Cremona si avvicina fino al 26-23 e poco dopo trova anche il pareggio sul 29-29. Nel finale di tempo il Derthona torna avanti grazie alle giocate di Gorham e va all’intervallo sul 41-38.

Finale punto a punto

Al rientro dagli spogliatoi i bianconeri provano nuovamente ad allungare e arrivano fino al +10 (54-44), ma la Vanoli non molla e torna sotto con un parziale di 7-0. Una tripla di Hubb permette comunque al Derthona di chiudere il terzo periodo avanti 59-56.

L’ultimo quarto resta combattuto. Il punteggio torna in parità sul 64-64, con le due squadre che si rispondono colpo su colpo. A decidere la gara è il break firmato da Dominik Olejniczak, autore di cinque punti consecutivi che portano il Derthona sul 78-71.

Nel finale alcune giocate decisive di Christian Vital e i tiri liberi di Tommaso Baldasso mettono al sicuro il risultato, consegnando ai piemontesi un’altra vittoria.

Dopo il turno di riposo del prossimo weekend, il Derthona tornerà in campo tra due settimane alla Nova Arena contro l’Acqua S.Bernardo Cantù.

