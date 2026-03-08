Basket, Torino sfiora la rimonta ma vince Verona: 74-76 al Pala Gianni Asti

TORINO – La Reale Mutua Basket Torino lotta fino alla fine ma viene battuta in casa dalla Tezenis Verona per 74-76 al Pala Gianni Asti. La partita si decide negli ultimi secondi con il canestro di Federico Zampini.

Per la squadra torinese è la sesta sconfitta nelle ultime sette partite, arrivata al termine di una gara iniziata con difficoltà ma riaperta nel secondo tempo grazie alla rimonta dei padroni di casa.

Tra le note positive della serata c’è il ritorno in campo di Matteo Ghirlanda, che è tornato a giocare dopo quasi un anno di assenza, portando energia nei minuti in cui è stato impiegato.

Verona parte forte

Torino parte con Schina, Teague, Ghirlanda, Allen e Bruttini, mentre Verona risponde con Zampini, McGee, Bolpin, Johnson e Poser.

L’inizio è complicato per i gialloblù. Verona trova subito ritmo in attacco, trascinata da Johnson, e chiude il primo quarto avanti 22-12. Anche nel secondo periodo gli ospiti riescono a mantenere il controllo della partita e allungano fino al 41-28 all’intervallo.

In questa fase per Torino il riferimento offensivo principale è Allen, autore di 14 dei 28 punti della squadra nel primo tempo.

La rimonta nella ripresa

Dopo l’intervallo la squadra allenata da Paolo Moretti rientra in campo con più aggressività. Teague trova finalmente i primi punti e, insieme ad Allen, guida la rimonta che riporta Torino sotto la doppia cifra di svantaggio.

Nonostante l’uscita per falli di Cusin, i gialloblù continuano a recuperare terreno e chiudono il terzo quarto sul 50-58.

Finale punto a punto

Nell’ultimo periodo Torino riesce a rientrare definitivamente in partita. Schina e Massone guidano la rimonta e la gara torna in equilibrio. Verona prova un nuovo allungo con due triple consecutive di Zampini che valgono il +8, ma Torino non si arrende e riesce a raggiungere la parità nel finale.

A decidere la partita è però ancora Zampini, che segna il canestro del 76-74 negli ultimi secondi e consegna la vittoria alla squadra veronese.

