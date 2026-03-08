Elisa Longo Borghini al quarto posto nella edizione 2026 della Strade Bianche

Elisa Longo Borghini si è classificata al quarto posto nella edizione 2026 della Strade Bianche che si è conclusa a Siena in Piazza del Campo. con una volata a quattro.

Ha vinto la svizzera Elise Chabbey. Alle spalle della 32enne la polacca Kasia Niewiadoma e la tedesca Franziska Koch, Elisa Longo Borghini ha attaccato a più riprese, senza riuscire a piazzare la stoccata decisiva.

La campionessa di Ornavasso giudica la sua corsa e scrive sui suoi social: I rigori li sbaglia solo chi ha il coraggio di tirarli.

Ho fatto diversi attacchi, mi sentivo bene. È stata una bella battaglia fino alla fine e basta. C’era una tensione incredibile, ma questa corsa è bella proprio perché non sai mai come potrà finire. Nel finale avevo male alle gambe, ma non posso rimproverarmi di nulla, però meglio provare a dare tutto fino alla fine, che non provarci e magari arrivare seconda. Certo un po’ di amarezza c’è perché avrei voluto vincere, ci ho quasi sperato, però chapeau alle ragazze che mi hanno battuto perché sono state veramente forti.

Elisa Longo Borghini ha vinto le Strade Bianche nel 2017, è arrivata seconda nel 2021 e 2024 e terza nel 2015 e 20218.

