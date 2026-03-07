Juventus cala il poker all’Allianz Stadium: battuto il Pisa sempre più in zona retrocessione

TORINO – Vittoria netta della Juventus FC che allo Allianz Stadium supera 4-0 il Pisa Sporting Club nella gara della 28ª giornata di Serie A.

La partita, giocata oggi, sabato 7 marzo a Torino, è rimasta in equilibrio per tutto il primo tempo, chiuso sullo 0-0 nonostante alcune occasioni da entrambe le parti. Il Pisa ha provato a sorprendere i bianconeri nelle fasi iniziali, mentre la squadra allenata da Luciano Spalletti ha risposto con alcune conclusioni pericolose senza però riuscire a sbloccare il risultato.

La svolta è arrivata nella ripresa. Al 54’ la Juventus passa in vantaggio con Andrea Cambiaso, che segna di testa su assist di Kenan Yildiz. Undici minuti più tardi arriva il raddoppio con Khéphren Thuram, che porta i bianconeri sul 2-0.

La Juventus prende definitivamente il controllo della gara al 75’, quando lo stesso Yildiz firma il terzo gol della serata. Nel recupero arriva anche il poker con Jérémie Boga, che chiude il match sul 4-0.

Con questo successo i bianconeri tornano alla vittoria in campionato dopo alcune settimane difficili e rilanciano le proprie ambizioni nella corsa alle posizioni europee a meno 1 da Como e Roma. Il Pisa, invece, resta in difficoltà nella parte bassa della classifica.

