Addio a “Bandà”, storico alpinista della Val di Susa: morto dopo un infortunio sul lavoro

GENOVA – È morto all’ospedale Ospedale San Martino di Genova Giorgio Musu, conosciuto in Val di Susa con il soprannome di “Bandà”. Aveva 82 anni ed era ricoverato da giovedì in gravi condizioni dopo un infortunio sul lavoro avvenuto a Lerici.

Musu, residente a Bussoleno, era una figura molto nota nel mondo della montagna e dell’arrampicata in Val di Susa. Negli ultimi anni aveva contribuito alla realizzazione di alcune importanti infrastrutture per il turismo montano, tra cui le ferrate di Foresto e di Rocca Clarì, oltre al Ponte Tibetano di Claviere, che gestiva durante la stagione estiva insieme ad alcuni collaboratori.

L’incidente in Liguria

L’infortunio si è verificato giovedì scorso in località Monte Cappellano, nel territorio di Lerici. Secondo le prime ricostruzioni, Musu sarebbe caduto da un’altezza di circa tre o quattro metri mentre stava lavorando su un versante roccioso a ridosso di una strada sopra l’abitato.

Nell’impatto avrebbe riportato un grave trauma cranico. Trasportato d’urgenza all’ospedale San Martino di Genova, le sue condizioni sono apparse subito critiche. Nella giornata di ieri i medici hanno dichiarato la morte cerebrale.

Una vita dedicata alla montagna

Appassionato di arrampicata fin da giovane, Musu aveva aperto diverse vie su roccia, alcune delle quali diventate itinerari classici nella zona della Valle Stretta, al confine tra Italia e Francia.

Con il tempo aveva trasformato la passione per la montagna in una professione, continuando a lavorare a stretto contatto con l’ambiente alpino. Era inoltre stato per molti anni tecnico del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, attività che lo aveva reso un punto di riferimento per molti appassionati e operatori del settore.

