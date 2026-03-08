Seguici su

Ciriè, si ferma con l’auto vicino a un parco giochi e si masturba davanti a due ragazzine: rischia 5 anni di reclusione

Ora è a processo al tribunale di Ivrea con l’accusa di corruzione di minori

CIRIÈ – L’episodio risale al settembre 2022, quando un uomo di 50 anni si è fermato con l’auto nei pressi di un parco giochi tra Ciriè e Spinerano e ha iniziato a masturbarsi davanti a due ragazzine di 14 anni. È stato rintracciato grazie alla segnalazione delle minori che ne hanno anche descritto la fisionomia ai militari della compagnia di Venaria

Ora è a processo al tribunale di Ivrea con l’accusa di corruzione di minori, che gli fa rischiare una condanna fino a 5 anni di reclusione. L’uomo, incensurato, nega ogni addebito ed è pronto a difendersi in aula.

