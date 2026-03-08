Lavori notturni sulla Provinciale 1: chiusura dalle 22 alle 6 al traffico per due settimane

CERES – Per ridurre i disagi agli automobilisti, da lunedì 9 marzo partiranno lavori notturni lungo la Strada Provinciale 1 delle Valli di Lanzo. Gli interventi dureranno due settimane e interesseranno un tratto di circa 400 metri, tra il chilometro 40+400 e il 40+800.

Durante i giorni feriali la strada sarà chiusa completamente al traffico tra le 22 e le 6 per consentire la messa in sicurezza della carreggiata. I lavori riguardano la sistemazione della banchina stradale e la manutenzione straordinaria delle protezioni laterali.

Nelle restanti fasce orarie – dalle 6 alle 22 nei giorni feriali e per l’intera giornata del sabato e della domenica – la circolazione sarà comunque possibile, ma a senso unico alternato regolato da semaforo.

La scelta di lavorare nelle ore notturne è legata alla ridotta larghezza della carreggiata, che rende difficile operare con il traffico aperto. In questo modo si punta a limitare al massimo l’impatto sulla viabilità. Inoltre, i lavori non interferiranno con quelli in corso sulla linea ferroviaria che corre sotto il tratto stradale.

«Chiediamo collaborazione a chi percorre quel tratto della Provinciale 1 – spiega il vicesindaco della Città metropolitana di Torino con delega ai lavori pubblici, Jacopo Suppo –. Si tratta di interventi non rinviabili e abbiamo scelto di effettuarli di notte proprio per ridurre gli inevitabili disagi».

Nel frattempo, altri due tratti della stessa provinciale sono interessati da cantieri con senso unico alternato: a Traves, tra il km 33+100 e il km 34+100 fino al 31 marzo per il consolidamento dei muri di sostegno, e a Pessinetto tra il km 36+655 e il km 36+690 fino al 30 aprile, dove sono in corso i lavori per completare una galleria paramassi.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese