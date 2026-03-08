Muore cadendo dal terzo piano di un albergo a Pietra Ligure: si teme un gesto volontario

PIETRA LIGURE – Tragedia a Pietra Ligure, in provincia di Savona, dove un turista di 35 anni proveniente dal Torinese è morto dopo essere precipitato dal terzo piano di una struttura ricettiva lungo l’Aurelia. L’ipotesi al momento più accreditata è quella del gesto volontario, ma sono in corso accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dei fatti.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo era arrivato nella località della Riviera ligure poche ore prima della tragedia insieme alla compagna per trascorrere un fine settimana al mare.

Il dramma si è consumato poco dopo il loro arrivo nella struttura. La compagna del 35enne sarebbe stata trovata sul pianerottolo da un altro ospite dell’edificio, visibilmente sotto shock. Dalle sue parole, inizialmente confuse, il testimone avrebbe compreso che si era appena verificato un grave episodio.

Poco dopo è stato lanciato l’allarme nei pressi di un distributore Tamoil della zona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, ma nonostante la rapidità dei soccorsi per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Le autorità hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con esattezza quanto accaduto nei minuti precedenti alla caduta e chiarire ogni aspetto della vicenda.

Dove e come chiedere aiuto

Un’efficace prevenzione del suicidio richiede che ognuno sia a conoscenza dei fattori di rischio del suicidio e sappia come gestirli.

Pensare che una persona cara, un familiare, un amico, un collega si possa suicidare, certamente spaventa e fa sentire impotenti. Quando si conosce una persona, tuttavia, siamo spesso in grado di dire quando è in crisi, perché siamo in grado di riconoscere il suo disagio.

Ci sono molti modi in cui si può supportare. Questo sito vuole aiutare sia chi sta pensando al suicidio sia a riconoscere quando qualcuno è a rischio di suicidio e capire le azioni che si possono intraprendere per aiutarlo.

Il suicidio è un rimedio definitivo ad un problema temporaneo. Un’altra soluzione è sempre possibile!

Il dialogo è la via più concreta per poter iniziare ad aiutare chi vede la vita come un peso.

Oltre al numero di emergenza 112, puoi provare a parlarne con Telefono Amico, tutti i giorni dalle 10 alle 24 al numero 02 2327 2327 o tramite la webcallTAI gratuita all’indirizzo www.telefonoamico.net.

