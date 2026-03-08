Seeyousound 2026 a Torino: tutti i vincitori tra le 68 pellicole in concorso

TORINO – Si è conclusa domenica 8 marzo a Torino la dodicesima edizione del Seeyousound International Music Film Festival, rassegna unica nel panorama italiano interamente dedicata al cinema a tema musicale. Dal 2015 il festival porta nel capoluogo piemontese film e documentari da tutto il mondo che mettono in dialogo immagini e musica.

L’edizione 2026 ha proposto un programma ricco con 68 titoli in cartellone, affiancati da 16 eventi tra concerti, dj set e performance audiovisive, oltre a due mostre e una residenza artistica.

Una delle caratteristiche distintive del festival è la presenza degli artisti in sala: anche quest’anno oltre 50 tra registi, attori, autori e musicisti provenienti dall’Italia e dall’estero hanno incontrato il pubblico, offrendo momenti di confronto e approfondimento oltre alla visione dei film.

Il festival si conferma così un appuntamento sempre più seguito da appassionati di cinema e musica. Nei primi cinque giorni sono state registrate circa 6mila presenze, con oltre 5mila biglietti venduti per le proiezioni in sala. Un risultato che eguaglia quello del 2025, raggiunto però quest’anno con un numero inferiore di giorni di programmazione.

Grande partecipazione anche agli eventi più attesi, con diversi appuntamenti sold out: tra questi l’apertura con Casino Royale SUONO/VISIONE/SUONO e le proiezioni di film come Bowie: The Final Act di Jonathan Stiasny, Falene di Ivan Cazzola, Rave On di Nikias Chryssos e Viktor Jakovleski, Pauline Black: A 2-Tone Story di Jane Mingay, La prima festa di Pietro Fuccio e Move Ya Body: The Birth Of House di Elegance Bratton. Grande successo anche per titoli come Herbie di Patrick Savey, A Century In Sound di Nick Dwyer e Tu Neill, The Banjo Boys di Johan Nayar, Butthole Surfers: The Hole Truth and Nothing Butt di Tom J Stern, We Want The Funk! di Stanley Nelson e Nicole London e Sun Ra – Do The Impossible di Christine Turner.

Il filo conduttore dell’edizione 2026 è stato “Make Some Noise”, un invito raccolto dal pubblico e dai sostenitori della manifestazione. Lo dimostrano anche gli 80 abbonamenti acquistati prima ancora dell’annuncio del programma e la partecipazione alla campagna di crowdfunding lanciata a dicembre.

«Abbiamo fatto rumore, come volevamo», commentano i membri del direttivo dell’associazione Seeyousound. «Il festival cresce grazie al lavoro di chi lo organizza e alla risposta del pubblico, oltre al sostegno degli sponsor. Continuiamo però a registrare l’assenza di un supporto da parte delle istituzioni cittadine. Speriamo che questo successo possa spingere nuovi partner e istituzioni a credere nel progetto e a contribuire al suo sviluppo».

I VINCITORI 2026

La giuria di LONG PLAY FEATURE – Concorso lungometraggi di finzione, composta da Ilaria Feole, Marco Benz Gentile e Massimo Coppola assegna il premio Best Feature Film – LP FEATURE – Francesca Evangelisti (1000€ assegnati col supporto di BTM Banca Territori Del Monviso) a MORTICIAN di Abdolreza Kahani

Motivazione: Per la maestria nella gestione di tutti gli aspetti dell’opera cinematografica con efficacia, economia e forte visione artistica. Una sceneggiatura essenziale e una recitazione magistrale che si adattano perfettamente a uno stile visivo e registico capace di produrre un linguaggio autentico ed esteticamente distintivo. Il modello produttivo – che l’autore stesso definisce solo cinema – è la conferma che ciò che fa del cinema il cinema è lo sguardo.

La giuria di LONG PLAY DOC – Concorso Documentari composta da Lisa Bosi, Edoardo Rossi e Paolo Maria Spina assegna il premio Best Documentary – LP DOC (1000€ assegnati col supporto di BTM Banca Territori Del Monviso) a PAULINE BLACK: A 2TONE STORY di Jane Mingay

Motivazione: Il film ci ricollega all’epoca da cui originano una serie di problematiche sociali e politiche le cui conseguenze hanno raggiunto l’apice nella contemporaneità. A fine anni Settanta, l’inizio dello strapotere di un capitalismo finanziario sregolato e svincolato da controlli pubblici produce una reazione sia politica sia musicale, da cui trarre lezione e spunti di ispirazione ancora oggi. Il film conferma che la musica è anche veicolo di consapevolezza e di contenuti politici, capaci di comunicare attraverso emozione, coinvolgimento e senso di comunità tra generazioni e culture diverse.

Menzione speciale: Butthole Surfers: The Hole Truth and Nothing Butt di Tom J Stern. Per il sapiente uso di stili e tecniche differenti, nonché per l’abilità di creare una relazione empatica e intima con tutti i componenti della band all’interno di un contesto anarchico e iconoclasta, in linea con la proposta musicale ed esistenziale del gruppo, ricavandone un’esperienza pienamente cinematografica.

La Giuria di 7INCH – Concorso Cortometraggi composta da Alessia Gasparella, Livia Satriano e Bruno Surace assegna il premio Best Short Film – 7INCH (500€) a EQUAL DUST di Jani Peltonen

Motivazione: Per l’aver interpretato, con sarcasmo e incisività, la contemporaneità, coniugando in maniera originale e avvincente – in una raffinata negoziazione fra immagini e tessuto sonoro – memoria popolare e inquietudini sull’immediato presente.

Menzione speciale: Tessitura di Brit Fryer e Lydia Cornett. Per la delicatezza e l’intelligenza con le quali esplora un tema cogente come quello della progressiva introduzione di vocalità queer in un contesto altrimenti elitario quale quello operistico, avendo la cura di evidenziarne la significatività in seno al discorso musicale contemporaneo.

La giuria di SOUNDIES – Concorso Videoclip composta da Max Casacci, Linda Kelvink e Gabriele Ottino assegna il premio Best Music Video – SOUNDIES (500€ assegnato col supporto di Machiavelli Music) a INVINCIBILITY diretto da Niall Trask per Alabaster DePlume

Motivazione: Attraverso un’idea semplice ed estremamente efficace sviluppata con ironia e delicatezza, racconta la separazione e il lutto in tutta la loro complessità. Il video regala una moltitudine di suggestioni che mettono in equilibrio sentimenti contrastanti in cui riconoscersi.

Doppia menzione speciale:

Outro diretto da Igor Klepnev per Maslo Chernogo Tmina. Per l’innovazione del linguaggio che nella sua essenzialità trasporta lo spettatore in un flusso perfettamente combinato di musica e immagini.

Core diretto da Helena Ganjalyan and Bartosz Szpak per Stefan Wesolowski. Per la perfetta combinazione di tecnica e interpretazione artistica. Un senso di smarrimento trabocca dai corpi in movimento, descrivendo l’equilibrio instabile della contemporaneità.

La giuria di FREQUENCIES – Concorso Sonorizzazioni Originali composta da Paolo Dellapiana, Marcela Pavia e Marta Zigante

assegna il premio Best Silent Movie Ost – FREQUENCIES (500€) a ANNA BALESTRIERI

Motivazione: Per la restituzione poetica dell’atmosfera dei filmati e il coraggio della rarefazione. Attraverso l’equilibrio degli strati sonori, con una sonorizzazione stilizzata e incorporata nella struttura musicale.

Menzione speciale: Leonardo D’Angelo. Per la ricchezza dei suoni grazie ad una crescente messa a fuoco sonora degli elementi visivi.

La giuria del Premio Miglior Film Italiano selezionato tra tutti i film in programma dai giurati Matteo Bailo, Olivia Fanfani e Barbara Santi assegna il premio Best Italian Movie – SYS12 a

FALENE di Ivan Cazzola

Motivazione: Per aver raccontato come Torino abbia assorbito la spinta vitale della club culture inglese, creando un movimento capace di abbracciare l’elettronica senza perdere la sua indole punkettona. Attraverso materiali d’archivio e una pluralità di voci, il film descrive con efficacia come quell’esperienza abbia riscattato l’immagine di una città priva di stimoli, lasciando un’eredità che non smette di resistere.

La giuria composta dai lettori di TORINOSETTE assegna il premio TORINOSETTE Audience Award a MORTICIAN di Abdolreza Kahani

Motivazione: Un’opera politica e poetica che rinuncia agli orpelli per farsi testimonianza nuda delle proteste iraniane. Attraverso l’intensa performance e la musica di Golazin Ardestani, il film intreccia storie di esilio e corpi negati, trasformando la malinconia in una potente voce di resistenza e libertà.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese