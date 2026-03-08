La confessione di un tradimento alla base del gesto estremo del 35enne torinese in vacanza a Pietra Ligure

PIETRA LIGURE – Nella serata di ieri, intorno alle 22, un uomo di 35 anni si è gettato dal terzo piano di un albergo a Pietra Ligure, finendo in spiaggia e morendo sul colpo. Era in vacanza con la compagna e da una prima ricostruzione sembra che il gesto estremo sia scaturito dalla confessione di lui di un tradimento.

Ne è nato un litigio e poi il suicidio, almeno così sembra dalle prime indagini. La compagna del 35enne sarebbe stata trovata sul pianerottolo da un altro ospite dell’edificio, visibilmente sotto shock.

Sul posto i sanitari del 118 che non hanno potuto far nulla se non constatare il decesso. Al vaglio dei carabinieri i momenti precedenti il decesso del 35enne.

Dove e come chiedere aiuto

Un’efficace prevenzione del suicidio richiede che ognuno sia a conoscenza dei fattori di rischio del suicidio e sappia come gestirli.

Pensare che una persona cara, un familiare, un amico, un collega si possa suicidare, certamente spaventa e fa sentire impotenti. Quando si conosce una persona, tuttavia, siamo spesso in grado di dire quando è in crisi, perché siamo in grado di riconoscere il suo disagio.

Ci sono molti modi in cui si può supportare. Questo sito vuole aiutare sia chi sta pensando al suicidio sia a riconoscere quando qualcuno è a rischio di suicidio e capire le azioni che si possono intraprendere per aiutarlo.

Il suicidio è un rimedio definitivo ad un problema temporaneo. Un’altra soluzione è sempre possibile!

Il dialogo è la via più concreta per poter iniziare ad aiutare chi vede la vita come un peso.

Oltre al numero di emergenza 112, puoi provare a parlarne con Telefono Amico, tutti i giorni dalle 10 alle 24 al numero 02 2327 2327 o tramite la webcallTAI gratuita all’indirizzo www.telefonoamico.net.

