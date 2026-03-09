Topo al Primo Liceo Artistico di Torino, per Città metropolitana si tratta di un caso isolato

TORINO – Alcuni giorni fa vi avevamo parlato del piccolo intruso avvistato tra i corridoi e le aule del Primo Liceo Artistico di Torino: si trattava di un topo. L’episodio, segnalato dai rappresentanti degli studenti, ha immediatamente attivato le procedure previste per la tutela della salute pubblica. Il video, come era prevedibile, ha fatto il giro di tutti i social.

Avviata la derattizzazione

La segnalazione è stata inoltrata alla dirigente scolastica Patrizia Tarantino, che ha informato docenti, studenti e famiglie attraverso una circolare ufficiale.

La Città metropolitana di Torino ha fatto subito sapere di aver raccolto la segnalazione della dirigente scolastica e di aver attivato verifiche più approfondite con le procedure necessarie per la derattizzazione e per le verifiche tecniche degli ambienti interessati attraverso la procedura di sanificazione dei locali.

Contestualmente sono stati eseguiti controlli approfonditi sugli impianti e sulle strutture, per garantire la sicurezza e l’igiene dei locali scolastici dell’istituto.

“La sicurezza e le condizioni degli edifici scolastici sono una priorità costante. In questi casi è fondamentale che le segnalazioni arrivino rapidamente, perché ci consentono di attivare subito gli interventi necessari” ha dichiarato la consigliera della Città metropolitana di Torino con delega all’istruzione, Caterina Greco. “Si tratta di un episodio isolato. Gli edifici scolastici sono sottoposti a monitoraggio costante e a interventi periodici di manutenzione e igienizzazione, per prevenire qualsiasi criticità”.

Nonostante la prossimità dell’istituto alla Dora Riparia e la sua collocazione lungo il margine meridionale del parco Colletta, il fenomeno manifesta una condizione atipica – continuano dalla Città metropolitana – forse riconducibile alle correnti movimentazioni di terra nel cantiere stradale dirimpetto alla scuola o, più ragionevolmente, allo scorretto conferimento dei rifiuti in plastica, contaminati da consistenti residui organici. Da qui deriva un’accessibile fonte alimentare per eventuali roditori, rifugiati lungo le sponde del fiume.

