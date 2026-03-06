Topo a scuola al Primo Liceo Artistico di Torino: scatta la derattizzazione dopo le segnalazioni degli studenti

TORINO – Piccolo intruso tra i corridoi e le aule del Primo Liceo Artistico di Torino, dove nei giorni scorsi è stato avvistato un topo all’interno dell’istituto. L’episodio, segnalato dai rappresentanti degli studenti, ha immediatamente attivato le procedure previste per la tutela della salute pubblica.

La segnalazione è stata inoltrata alla dirigente scolastica Patrizia Tarantino, che ha informato docenti, studenti e famiglie attraverso una circolare ufficiale. Nel documento la preside spiega che, a seguito dell’avvistamento di roditori nella scuola, sono state avviate tutte le misure necessarie per affrontare la situazione.

In particolare è stata richiesta con urgenza la derattizzazione all’ente locale competente, mentre all’interno dell’istituto sono state intensificate le operazioni di pulizia ordinaria e straordinaria da parte del personale Ata. Parallelamente è stata avviata anche l’applicazione delle misure previste dal documento di valutazione dei rischi, con l’obiettivo di prevenire ulteriori episodi.

Nella stessa comunicazione la dirigente invita tutta la comunità scolastica a prestare particolare attenzione alle norme igieniche. Studenti e personale sono stati invitati a evitare di lasciare residui di cibo sui banchi o nei locali dell’istituto e a utilizzare gli appositi cestini, in attesa dell’intervento delle ditte specializzate.

Nel frattempo l’episodio ha fatto rapidamente il giro dei social. Un video che mostra il topo correre lungo il muro di un’aula è stato condiviso tra gli studenti ed è diventato virale in poche ore, alimentando commenti, ironie e preoccupazioni.

L’auspicio della scuola è che l’intervento di derattizzazione e le misure di prevenzione adottate possano risolvere rapidamente il problema e riportare la situazione alla normalità.

