Trovato in casa con 5 kg di droga, 3 mila euro in contanti e una pistola: arrestato per spaccio a Torino

TORINO – Un ventenne è stato arrestato a Torino con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane è stato inoltre denunciato a piede libero per il possesso ingiustificato di un oggetto ritenuto atto a offendere.

L’operazione è stata condotta dagli agenti della Polizia di Stato, in particolare dalla quarta sezione “Contrasto al crimine diffuso” della Squadra Mobile di Torino, che avevano avviato alcuni accertamenti nella zona di Parella dopo una segnalazione su una possibile attività di spaccio.

Le indagini hanno portato alla perquisizione di due appartamenti e di un box auto nella disponibilità del giovane. Durante i controlli gli agenti hanno trovato diverse sostanze stupefacenti: oltre 3,2 chilogrammi di hashish, circa 1,3 chilogrammi di marijuana e 251 grammi di cocaina, oltre al materiale utilizzato per confezionare le dosi.

Nel corso della perquisizione è stata sequestrata anche una somma di 3.020 euro in contanti, ritenuta dagli investigatori possibile provento dell’attività di spaccio.

Al termine degli accertamenti il ventenne è stato arrestato e portato nel carcere torinese Lorusso e Cutugno.

Durante le stesse perquisizioni i poliziotti hanno inoltre trovato una pistola con il vivo di volata piombato, modello 315 auto calibro 8 mm, priva di cartucce. Per questo motivo il giovane è stato anche denunciato per possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere.

