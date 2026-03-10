Torino candidata a Capitale della Cultura 2033, il sindaco Lo Russo: «Stiamo costruendo il dossier, giochiamo per vincere»

TORINO – È in piedi la candidatura di Torino come Capitale della Cultura 2033. Dopo la presentazione del logo nel giugno scorso, il percorso si sta concretizzando, come annunciato dal sindaco Stefano lo Russo questa mattina in diretta radio su Zip News. «Il 2033 è un orizzonte temporale apparentemente lontano, ma in realtà piuttosto vicino» ha detto Lo Russo. «Con la Fondazione Cultura stiamo costruendo il dossier della candidatura. Ci sarà molto che verrà messo a terra nei prossimi mesi. Insomma, confidiamo che questo sarà comunque un buon successo. Io dico che anche già solo parlarne, costruire il dossier di candidatura, è già quello un risultato per il mondo culturale, perché abbiamo fatto veramente rete; tra l’altro ringrazio tutte le istituzioni che si sono rese disponibili. Poi ovviamente noi giochiamo per vincere come sempre, speriamo di farcela».

Intanto, Torino sta cambiando faccia, e sono coinvolti molti luoghi simbolo della cultura: «Entro l’autunno avremo completato il primo tassello del grande polo culturale del Valentino. A breve, inizieremo a raccontarlo in maniera un po’ più strutturata. Il grande asse del Po, che si comporrà della nuova biblioteca centrale civica, che è in fase di ultimazione e sarà la seconda biblioteca più grande d’Europa, il borgo medievale, il Teatro Nuovo, poi ovviamente tutta la parte del parco del Valentino di cui stiamo ultimando gli ultimi lotti, l’orto botanico sistemato dall’Università di Torino, la rifunzionalizzazione del plesso del Politecnico. Questo grande asse lungo il Po davvero restituirà ai torinesi al termine del nostro mandato una grande visione di carattere culturale. Abbiamo finito la darsena, chi cammina lungo il Po la può già guardare sulla sponda destra, lato collina i lavori sono terminati. La darsena servirà al ricovero delle imbarcazioni per la navigazione».

