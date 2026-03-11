Maxi rissa in piazza Sofia a Torino: volano sassi, poi la fuga

TORINO – Nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 11 marzo, è scoppiata una violenta rissa in piazza Sofia, nel quartiere di Regio Parco, che ha coinvolto più persone.

Secondo quanto ricostruito, il litigio sarebbe degenerato rapidamente: oltre alle botte sono stati lanciati anche diversi sassi, sotto gli occhi increduli degli automobilisti di passaggio che si sono trovati davanti alla scena.

Ambulanze e carabinieri sul posto

L’allarme è scattato in pochi minuti e sul posto sono intervenuti i sanitari del Azienda Zero con alcune ambulanze del 118, insieme ai militari dei Carabinieri del nucleo radiomobile. All’arrivo dei soccorritori e delle forze dell’ordine, però, gran parte delle persone coinvolte si è allontanata, facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono rimasti tre uomini feriti, di cui due sono stati medicati direttamente sul posto per alcune ferite alla testa, mentre per un terzo si è reso necessario il trasporto all’ospedale Ospedale San Giovanni Bosco.

Le sue condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi.

