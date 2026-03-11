Aggredita per strada a Torino, consigliera di FdI finisce in ospedale

TORINO – Verangela Marino, capogruppo di Fratelli d’Italia nella Circoscrizione 6 di Torino, è stata aggredita lunedì sera in via Ghedini, nel quartiere Regio Parco, finendo al pronto soccorso con una prognosi di quattro giorni.

Marino, come accade quasi quotidianamente, si era recata nella zona in risposta alle segnalazioni dei residenti per la presenza di un uomo che stava rovesciando i bidoni dei rifiuti.

Al suo arrivo, però, l’uomo l’avrebbe aggredita, spingendola contro la fiancata della sua stessa auto e colpendola con un pugno al petto, facendola cadere a terra. Alcuni passanti hanno poi prestato soccorso, mentre l’aggressore è fuggito.

La consigliera, che ha già annunciato che presenterà denuncia alla polizia di Stato e ha fornito il nome del sospettato, che dichiara di conoscere.

Marino ha più volte denunciato quelle che lei ritiene situazioni “al limite della legalità” nella zona nord di Torino, ricevendo spesso critiche e contestazioni da varie parti.

Un precedente di aggressione

Non è la prima volta che la consigliera Marino si trova coinvolta in episodi di violenza: già in passato era stata aggredita mentre documentava situazioni di degrado urbano in altre zone della città, con ferite che avevano richiesto cure mediche.

Le autorità stanno ora valutando gli elementi raccolti, comprese eventuali testimonianze e i filmati delle telecamere di videosorveglianza, per chiarire compiutamente la dinamica dei fatti e verificare eventuali responsabilità penali.

